Защитник Доусон перешел в «Вулверхэмптон»

Сегодня, 12:40
Защитник Крэйг Доусон подписал контракт с «Вулверхэмптоном», сообщает пресс-служба «волков».
Соглашение рассчитано на 2,5 года. Футболист будет выступать под номером 15.
Ранее Доусон уже играл за «Вулверхэмптон» с 2019 по 2021 год.
В текущем сезоне 32-летний англичанин провел за «Вест Хэм» 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.
«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков за 19 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования