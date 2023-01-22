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Сегодня, 12:40

Защитник Доусон перешел в «Вулверхэмптон»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник Крэйг Доусон подписал контракт с «Вулверхэмптоном», сообщает пресс-служба «волков».

Соглашение рассчитано на 2,5 года. Футболист будет выступать под номером 15.

Ранее Доусон уже играл за «Вулверхэмптон» с 2019 по 2021 год.

В текущем сезоне 32-летний англичанин провел за «Вест Хэм» 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков за 19 матчей.

Источник: https://www.wolves.co.uk/news/mens-first-team/20231022-dawson-completes-wolves-move/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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