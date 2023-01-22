Защитник Доусон перешел в «Вулверхэмптон»

Защитник Крэйг Доусон подписал контракт с «Вулверхэмптоном», сообщает пресс-служба «волков».

Соглашение рассчитано на 2,5 года. Футболист будет выступать под номером 15.

Ранее Доусон уже играл за «Вулверхэмптон» с 2019 по 2021 год.

В текущем сезоне 32-летний англичанин провел за «Вест Хэм» 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков за 19 матчей.