Защитник Фелипе перешел из «Атлетико» в «Ноттингем Форест»

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«Ноттингем Форест» объявил о переходе из «Атлетико» защитника Фелипе. 33-летний бразилец подписал контракт до лета 2024 года.
Он с 2019 года выступал за мадридский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
В этом сезоне Фелипе сыграл всего в 4 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования