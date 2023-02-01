Защитник Фелипе перешел из «Атлетико» в «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» объявил о переходе из «Атлетико» защитника Фелипе. 33-летний бразилец подписал контракт до лета 2024 года.

Он с 2019 года выступал за мадридский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В этом сезоне Фелипе сыграл всего в 4 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.