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Сегодня, 08:28

Защитник «Ференцвароша» Абена продолжит карьеру в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ференцвароша» Миенти Абена может стать игроком московского «Спартак», сообщает Magyar Nemzet.

По данным источника, 29-летний футболист уже попрощался с венгерской командой. Сегодня, 15 августа, он должен прибыть в Москву. Отмечается, что игроку предстоит пройти медицинский осмотр.

Действующий контракт суринамца с «Ференцварошем» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Magyar Nemzet
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
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