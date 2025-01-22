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Сегодня, 17:42

Защитник «Манчестер Сити» Уокер на правах аренды перейдет в «Милан»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер продолжит карьеру в «Милане», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб договорился об аренде 34-летнего англичанина. В соглашении будет предусмотрена опция выкупа.

Уокер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провел за команду 319 матчей, забил 6 мячей и сделал 23 результативные передачи.

С «горожанами» защитник стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и по разу становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
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