Защитник «Милана» Калюлю перейдет в «Ювентус»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю в ближайшее время станет игроком «Ювентуса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний француз присоединится к туринцам на правах аренды, за которую «Ювентус» заплатит 3-4 миллиона евро. При этом у клуба будет право выкупа защитника за 14 миллионов евро. Еще три миллиона «Ювентус» может заплатить в качестве бонусов.

Калюлю выступает за «Милан» с 2020 года. Он провел за красно-черных 112 матчей, забил три мяча и сделал три голевые передачи.