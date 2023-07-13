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Трансферы

Сегодня, 08:16

Защитник «ПСЖ» Битшиабу близок к переходу в «Лейпциг»

Мария Гусева
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Защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщает L`Equipe.

По информации источника, парижский клуб сначала хотел продлить контракт с 18-летним французом, а затем отдать его в аренду. В итоге было принято решение, что защитник покинет «ПСЖ».

Отмечается, что парижанам и «Лейпцигу» осталось урегулировать лишь несколько деталей по поводу трансфера. Сумма сделки оценивается от 15 до 20 миллионов евро в зависимости от бонусов.

В прошедшем сезоне Битшиабу провел 13 матчей за парижан в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями. Его соглашение с командой истекает летом следующего года.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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