Защитник «Реала» Марин перейдет в «Наполи»

Сегодня, 09:15
Защитник «Реала» Рафа Марин продолжит карьеру в «Наполи», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы уже согласовали предстоящий трансфер. В сделку будет включена опция об обратном выкупе 22-летнего испанца.
Марин является воспитанником «Реала». В прошедшем сезоне он на правах аренды выступал за «Алавес». Защитник провел 35 матчей за команду, не отметившись результативными действиями.
Контракт Марина с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.