Защитник сборной Швейцарии Родригес перейдет в «Бетис»

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес продолжит карьеру в «Бетисе», сообщает журналист Фабрицио Романо.

31-летний футболист, который является свободным агентом, в понедельник прилетит в Севилью, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с испанским клубом до конца июня 2026 года.

С сентября 2020 года Родригес выступал за «Торино». В сезоне-2023/24 игрок забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.

После завершения сезона-2023/24 футболист покинул клуб в связи с истечением срока контракта.