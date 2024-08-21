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Сегодня, 09:07

Защитник «Севильи» Акунья перешел в «Ривер Плейт»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ривер Плейт» объявил о переходе защитника «Севильи» Маркоса Акуньи.

32-летний аргентинец выступал за «Севилью» с 2020 года. Он провел за испанскую команду 149 матчей, забил шесть мячей и сделал 16 результативных передач.

Ранее Акунья играл за лиссабонский «Спортинг», а также аргентинские «Расинг» и «Ферро». Также на счету защитника 59 матчей за сборную Аргентины. С национальной командой Акунья выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и дважды становился победителем Кубка Америки (2021, 2024).

Маркос Акунья
Футбол
ФК Ривер Плейт
ФК Севилья
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