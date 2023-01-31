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Трансферы

Сегодня, 10:52

Защитник Шульц может перейти в «Аталанту» из дортмундской «Боруссии»

Мария Гусева
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«Аталанта» заинтересована в подписании защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шульца, сообщает Sport1.

По данным источника, «Боруссия» готова отпустить 29-летнего немца. Однако до сих пор неизвестно, будет ли осуществлен трансфер до закрытия трансферного окна.

Шульц перещел в «Боруссию» в 2019 году из «Хоффенхайма». Срок действующего контракта рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Шульц не провел за «Боруссию» ни одного матча.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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