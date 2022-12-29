Защитник Тео Эрнандес может вернуться в «Реал»

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрандес может вернуться в «Реал», сообщает Inter Live.

По информации источника, руководство мадридского клуба очень заинтересовано в трансфере француза. За игрока также будет конкурировать с «ПСЖ» и «Челси». Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» тоже проявляет интерес к защитнику.

25-летний футболист уже выступал за «Реал» с 2017 по 2019 год.

В текущем сезоне Эрнандес принял участие в 18 матчах за «Милан» во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.