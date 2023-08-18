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Сегодня, 10:11

Зайнутдинов прилетел в Стамбул перед переходом в «Бешикташ»

Сергей Разин
корреспондент
Бактиер Зайнутдинов.
Фото ФК «Бешикташ»
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прилетел в Стамбул.

25-летний игрок сборной Казахстана согласовал контракт с «Бешикташем». В ближайшее время стороны проведут последние переговоры о подписании соглашения.

Бактиер Зайнутдинов.
Фото ФК «Бешикташ»

Ранее сообщалось, что ЦСКА получит за трансфер игрока 4,5 миллиона евро. Зайнутдинов подпишет контракт с «Бешикташем» на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

Казахстанский футболист выступал за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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