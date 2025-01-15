Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:22

Джанашия — о Кварацхелии в «ПСЖ»: «Там он проявит себя лучше, чем в итальянском чемпионате»

Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Кварацхелия согласовал 5-летний контракт с «ПСЖ», а зарплата 23-летнего грузина вырастет в пять раз.

«Конечно, Кварацхелия дорос до уровня ведущей европейской команды, он же профессионал. Я очень рад, что он переходит в «ПСЖ», потому что там играют в таком же стиле, как и он. Поэтому во Франции Хвича проявит себя лучше, чем в итальянском чемпионате», — сказал Джанашия «СЭ».

Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В этом сезоне на счету 23-летнего футболиста 5 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Вероника Ольшукова

1
Заза Джанашия
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 85 дронов ВСУ над территорией РФ
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Глава ПМР рассказал о будущих гуманитарных поставках российского газа
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Сегодня
Вчера
Неделя