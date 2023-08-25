«Зенит» борется за Абреу с «Аль-Хихялем», «Фулхэмом», «Бенфикой» и еще тремя клубами

Форвард «Фламенго» Педро Абреу может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Goal.

По сведениям источника, «Зенит» и «Фулхэм» сделали официальные предложения и готовы заплатить за 26-летнего бразильца 25 миллионов евро. Также на игрока претендуют «Аль-Хиляль», «Бенфика», «Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Лион».

Педро в сезоне-2023 сыграл 41 матч за «Фламенго», в которых забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.