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Сегодня, 01:01

«Зенит» готов купить у «Ботафого» Луиса Энрике за 35 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Reuters
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Владелец «Ботафого» Джон Текстор сообщил в интервью журналисту Пауло Винисиусу Коэльо, что «Зенит» предложил за нападающего Луиса Энрике 35 миллионов евро. Сделка еще не оформлена, но переговоры близки к завершению.

Сам 24-летний бразилец не против продолжить карьеру в России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Также отметчается, что помимо «Зенита» в борьбе за Энрике участвуют также итальянская «Фиорентина» и клуб из Англии.

В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии Энрике забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи в 35 матчах.

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Футбол
ФК Ботафого
ФК Зенит
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