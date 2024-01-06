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Сегодня, 10:34

«Зенит» и «Палмейрас» должны договориться о переходе Артура до 8 января

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Артур.
Фото Global Look Press
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Ситуация с трансфером нападающего «Палмейраса» Артура в «Зенит» должна проясниться до 8 января, сообщает журналист Дон Алейшо.

По информации источника, со следующей недели бразильская команда начет предсезонную подготовку и к этому времени хочет прояснить ситуацию с переходом Артура в питерский клуб. Если решение о трансфере принято не будет, то Артур может остаться в «Палмейрасе».

Действующий контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В 2023 году 25-летний Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах и стал чемпионом Бразилии.

Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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