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Сегодня, 01:07

«Зенит» подпишет Луиса Энрике из «Ботафого» за 35 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
Луис Энрике.
Фото Global Look Press
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Форвард «Ботафого» Луис Энрике может подписать контракт с «Зенитом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, петербуржцы договорились с бразильским клубом о переходе 24-летнего футболиста за 35 миллионов евро, что станет рекордной продажей для «Ботафого». Ранее клуб отклонил предложение «Фиорентины» в 20 миллионов евро.

Луис Энрике может продолжить карьеру в &laquo;Зените&raquo;. Превзошел Месси, стал лучшим в Бразилии, попал в букмекерский скандал. Луис Энрике в «Зените» должен стать заменой Малкома

Луис Энрике в январе 2024 года перешел в «Ботафого» из «Бетиса». В минувшем сезоне бразилец провел 76 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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ФК Ботафого
ФК Зенит
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