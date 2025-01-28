Зейтуллаев: «Переход Хусанова в «Ман Сити» — прорыв для узбекского футбола»

Бывший полузащитник сборной Узбекистана Ильяс Зейтуллаев поделился мнением о переходе защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» и о его игре в дебютном матче за команду.

23-летний футболист перешел в «Ман Сити» в январе 2025 года, подписав контракт до лета 2029 года.

«Переход Хусанова в «Манчестер Сити» — прорыв для узбекского футбола. Пока не стоит обращать внимания на его ошибки в игре с «Челси». Сам факт того, что Гвардиола доверил ему место в стартовом составе, уже говорит о многом. Хусанову еще предстоит адаптироваться и прогрессировать в «Ман Сити», — цитирует Зейтуллаева Metaratings.ru.

В своем дебютном матче за манчестерский клуб против «Чилси» в 23-м туре АПЛ (3:1) Хусанов допустил ошибку в моменте с первым голом соперника.