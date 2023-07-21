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Трансферы

Сегодня, 09:14

«Жил Висенте» подписал Батурину из «Ференцвароша»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ференцвароша» Роко Батурина подписал контракт с «Жил Висенте», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним хорватом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее «Ференцварош» объявил об отставке главного тренера Станислава Черчесова после поражения от «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (0:0, 0:3).

Минувший сезон Батурина провел в арендах у «Марибора» и «Расинга Сантадер». В общей сложности форвард забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи в 41 матче.

ФК Жил Висенте
ФК Ференцварош
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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