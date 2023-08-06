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Сегодня, 14:43

«Жирона» купила украинского форварда Довбика за рекордные 7 миллионов евро

Руслан Минаев
Артем Довбик.
Фото ФК «Жирона», Twitter
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«Жирона» объявила о подписании контракта с нападающим «Днепра-1» Артемом Довбиком.

Форвард подписал соглашение до лета 2028 года. По данным Diari de Girona, каталонцы заплатили за 50 процентов прав на 26-летнего украинца рекордные 7 миллионов евро. Деньги будут распределены между украинским клубом и «Мидтьюлландом», в котором Довбик выступал ранее.

Это второй украинец в «Жироне» после Виктора Цыганкова, который перешел в испанский клуб из киевского «Динамо» в январе 2023 года за 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Довбик провел за «Днепр-1» 39 матчей, забил 29 голов и отдал 8 результативных передач.

ФК Днепр-1
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