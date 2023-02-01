Жиру отказался от перехода в «Эвертон»

«Эвертон» в последние дни трансферного окна пытался заполучить нападающего «Милана» Оливье Жиру. Француз ранее уже играл в Англии за «Арсенал» и «Челси».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «ириски» предложили 36-летнему французу контракт до июня 2023 года с бонусами в случае сохранения прописки в АПЛ. Если бы клубу удалось спастись от вылета, с Жиру был автоматически подписан контракт еще на год с зарплатой около 8,4 миллиона евро. Однако сам футболист отказался от перехода.

В этом сезоне Жиру сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.