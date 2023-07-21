Жоаозиньо сообщил, что его контракт с «Новоризонтино» рассчитан на один год

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Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход в «Новоризонтино».
«Ваш контракт до 2024 года? Да. Это новый вызов. Все это в новинку для меня. Я пятнадцать лет не играл в Бразилии. Поэтому мне вновь нужно показывать себя», — сказал Жоаозиньо «СЭ».
34-летний бразилец выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год полузащитник защищал цвета московского «Динамо». С 2020 по 2023 год Жоаозиньо был игроком «Сочи». В августе 2016 года футболист получил паспорт РФ.