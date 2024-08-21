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Сегодня, 15:01

Жоау Феликс: «Я рад вернуться в «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Челси» Жоау Феликс прокомментировал свое возвращение в лондонский клуб.

Синие объявили о трансфере 24-летнего португальца 21 августа. Он подписал семилетний контракт с клубом. Ранее Феликс уже выступал за «Челси» на правах аренды во второй половине сезона-2022/23.

«Я действительно рад вернуться в «Челси». Не могу дождаться начала работы. Я вижу несколько знакомых лиц, с тех пор как был здесь, это всегда приятно. Мне нравилось быть здесь раньше, поэтому я говорил свои друзьям и семье, что хотел бы однажды вернуться в АПЛ. Выступать за «Челси» — отличное чувство, и я рад вернуться», — приводит слова Феликса официальный сайт лондонцев.

Феликс играл за «Атлетико» с 2019 года. По данным портала Transfermarkt, тогда мадридцы заплатили за форварда «Бенфике» 127,2 миллиона евро. Футболист провел за «матрасников» 131 матч, забил 34 гола и сделал 18 результативных передач.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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