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Сегодня, 14:55

Жоау Феликс стал игроком «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жоау Феликс.
Фото ФК «Челси»
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«Челси» объявил о переходе нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

24-летний португалец подписал семилетний контракт с лондонцами. Ранее Феликс уже выступал за «Челси» на правах аренды во второй половине сезона-2022/23.

Феликс играл за «Атлетико» с 2019 года. По данным портала Transfermarkt, тогда мадридцы заплатили за форварда «Бенфике» 127,2 миллиона евро. Футболист провел за «матрасников» 131 матч, забил 34 гола и сделал 18 результативных передач.

Также 21 августа клубы совершили еще один трансфер — хавбек «Челси» Конор Галлахер перешел в «Атлетико».

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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