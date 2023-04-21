Жорди Альба мечтает о возвращении Месси в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба отреагировал на возможное возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Это решение Лео. Честно говоря, мы не обсуждали эту тему, но ясно, что видеть Месси в другой футболке, отличной от джерси «Барселоны», всегда странно. В конце концов, если он этого хочет и этого хочет клуб, то это идеально подходит для меня. Он был игроком, с которым у меня было лучшее взаимопонимание на поле. Будущее покажет, но я по-прежнему надеюсь на его возвращение мечты», — приводит слова Альбы Goal.com.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

Нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.