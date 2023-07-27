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Трансферы

Сегодня, 19:14

Жулио Баптиста призвал «Арсенал» подписать Неймара

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в «Арсенал».

«Арсенал» – один из лучших клубов Европы. Мы знаем, что последние восемь лет «Арсенал» не демонстрировал своих лучших качеств и не был таким конкурентоспособным. Но теперь, с Артетой, у «Арсенала» все иначе. Они начали создавать что-то мощное. Возможно, Неймар – ключ к завершению проекта «Арсенала». Он невероятный игрок», – цитирует Баптисту Goal.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел за парижан 29 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач. Контракт 31-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Жулиу Баптиста
Неймар Сантос
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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