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Трансферы

Сегодня, 02:03

Источник: Зарплата Захаряна в «Лацио» составит 1,8 миллиона евро в год

Евгений Козинов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото AFP
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Итальянский журналист Николо Скира в Twitter подтвердил информацию о скором переходе полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио».

По информации источника, римский клуб согласовал с 20-летним россиянином контракт до 2028 года. Зарплата игрока составит 1,8 миллиона евро в год.

Ранее Джанлука ди Марцио сообщил, что Захарян перейдет в «Лацио» за 10+4 миллиона евро. Однако в итальянском клубе это опровергли.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

Арсен Захарян. Ди Марцио: «Лацио» предпочел Захаряна экс-полузащитнику «Айнтрахта» Камаде
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
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