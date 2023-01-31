Зиеш прошел обследование для «ПСЖ»

Сегодня, 18:51
Полузащитник Хаким Зиеш в скором времени перейдет из «Челси» в «ПСЖ». До зимнего трансферного окна во Франции осталось несколько часов.
По данным L'Equipe, 29-летний марокканец уже прошел медицинское обследование для клуба.
Ранее была информация, что «ПСЖ» никак не может согласовать условия перехода игрока в «ПСЖ».
В текущем сезоне 29-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования