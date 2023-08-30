В Европе закрывается трансферное окно! 10 топ-игроков, которые могут сменить клуб до дедлайна

Уже 1 сентября в крупнейших лигах континента завершается регистрационный период.

Ромелу Лукаку, 30 лет

Откуда: «Челси»

Куда: «Рома»

Фото AFP

В это трудно поверить, но бельгийский форвард до сих пор принадлежит «Челси», и клуб уже очень давно отчаянно ищет ему варианты продолжения карьеры. «Интер» не захотел вновь оформлять аренду антигероя финала Лиги чемпионов, зато к концу трансферного окна созрела «Рома».

У бельгийца очень сложный характер, но Жозе Моуринью вроде бы знает к нему подход, ведь португальский тренер уже дважды работал с Лукаку — в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сам Ромелу понимает, что его карьере нужен импульс, и даже согласился на снижение зарплаты. «Рома» тоже счастлива, ведь не покупает Лукаку за бешеные деньги, а всего лишь арендует его на год.

Бенжамен Павар, 27 лет

Откуда: «Бавария»

Куда: «Интер»

Фото AFP

Автор самого красивого гола на чемпионате мира в России и его победитель остается одним из сильнейших защитников континента. В «Баварии» Павар в последнее время перестал прогрессировать, и ему потребовался новый вызов. Узнав об интересе «Интера», француз даже пропустил несколько тренировок.

Для Павара этот трансфер выглядит шагом назад, ведь нынешний «Интер» не так силен, как «Бавария». Да и состав нерадзурри сейчас не так красочен. Но миланцы счастливы — Павар уже прилетел в Италию и прошел медосмотр, а «Бавария» заплатит за защитника 30 миллионов евро без учета бонусов.

Райан Гравенберх, 21 год

Откуда: «Бавария»

Куда: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль»

Фото Global Look Press

Гравенберх — один из самых талантливых выпускников академии «Аякса» последних лет. Переход голландца в «Баварию» год назад казался логичным карьерным шагом, но за сезон Райан так и не вышел за рамки статуса футболиста ротации.

Еще весной поползли слухи о том, что Гравенберх может перебраться в АПЛ, но серьезного спроса на хавбека не было. Сейчас активизировались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»: Юрген Клопп продолжает массовую перестройку средней линии, а у Эрика тен Хага она в принципе выглядит неукомплектованной. «Бавария» открыта к переговорам, так что в последние дни трансферного окна сделка вполне может состояться, ведь в этом заинтересованы все стороны.

Скотт Мактоминей, 26 лет

Откуда: «Манчестер Юнайтед»

Куда: «Бавария»

Фото Global Look Press

Один из козырей «МЮ» в борьбе за Гравенберха — Скотт Мактоминей. При тен Хаге шотландский полузащитник играл время от времени и даже после ухода Фреда получил крохи времени в последних турах. Мактоминею все еще лишь 26 лет, так почему бы ему не перезагрузить карьеру в другом топ-клубе? Тем более что в «Баварии» скучает без английской речи Харри Кейн.

Сделка по обмену Гравенберха на Мактоминея выглядит адекватной со всех сторон, ведь обоим футболистам необходим новый вызов, а оба клуба намерены освежить полузащиту. Есть вероятность, что сделка вообще будет осуществлена без денег, так как и «Бавария», и «Юнайтед» оценивают своих футболистов одинаково высоко.

Матеус Нунес, 25 лет

Откуда: «Вулверхэмптон»

Куда: «Манчестер Сити»

Фото Global Look Press

Победители Лиги чемпионов укомплектованы почти полностью. Летом «Манчестер Сити» делал лишь точечные трансферы, направленные на компенсацию ушедших футболистов: Гюндогана заменил Ковачич, Ляпорта — Гвардиол, Махреза — Доку. Однако еще одна потеря сама по себе невосполнима: де Брейне из-за травмы выбыл до 2024 года, поэтому «Сити» ищет временную альтернативу, хотя бы отдаленно напоминающую бельгийца.

Приоритетом «горожан» долгое время считался Лукас Пакета из «Вест Хэма», однако слухи о том, что окружение бразильца делало ставки на желтые карточки в матчах с его участием, заставили чемпионов Англии передумать. Новая цель — хавбек сборной Португалии Матеус Нунес, за которого «Вулверхэмптону» уже предложили 60 миллионов евро. По сообщениям The Athletic, узнав об этом, полузащитник даже стал бойкотировать тренировки «волков» и настаивает на своей продаже.

Марк Кукурелья, 25 лет

Откуда: «Челси»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Фото Global Look Press

В отличие от соседей, состав «МЮ» не выглядит готовым к борьбе за чемпионство, но сейчас речь идет даже не о такой глобальной цели, а о сиюминутной: на несколько месяцев выбыли и Люк Шоу, и Тайрелл Маласия, так что на левом фланге защиты у «МЮ» образовалась гигантская дыра.

«Юнайтед» обсуждал кандидатуры Маркоса Алонсо и Серхио Регилона, но остановил выбор на Марке Кукурелье: косматый защитник «Челси» за год на «Стэмфорд Бридж» не впечатлил никого, а Маурисио Почеттино в новом сезоне предпочитает испанцу Бена Чилуэлла и Иана Матсена. В «МЮ» у Кукурельи будет шанс перезапустить карьеру, хотя ему надо постараться, ведь время ограничено: «Юнайтед» возьмет Марка в платную аренду.

Жоау Феликс, 23 года

Откуда: «Атлетико»

Куда: «Барселона»

Фото Global Look Press

Случай португальского форварда уникален. Крайне редко бывает, чтобы действующий топ-футболист публично выказал желание перейти в конкурирующий клуб. Но так и произошло. В июле Жоау Феликс заявил через Фабрицио Романо: «Я бы хотел перейти в «Барселону». Она всегда была моим первым выбором. Я мечтаю о ней с детства».

Конечно, фанаты и руководство «Атлетико» были в ярости от подобных заявлений Феликса, так что больше не желают видеть его в команде. Но сделка еще не состоялась: по финансовым причинам «Барселона» пока не может вписать Феликса в состав, а время до закрытия трансферного окна тает. Если не удастся договориться с сине-гранатовыми, то португалец может перебраться в какой-нибудь из клубов Саудовской Аравии.

Клеман Лангле, 28 лет

Откуда: «Барселона»

Куда: «Астон Вилла», «Севилья», «Бетис», «Лион»

Фото Global Look Press

Для «Барселоны» очень важно сейчас не только заработать деньги на продажах футболистов, но и разгрузить зарплатную ведомость. Одним из тех, от кого сине-гранатовые давно хотят избавиться, остается защитник Клеман Лангле.

Француз давно не входит в планы Хави — прошлый сезон он провел в аренде в «Тоттенхэме», но теперь каталонцы намерены продать Лангле. Предложение делал «Аль-Наср», но француз не захотел становиться одноклубником Криштиану Роналду и все еще хочет поиграть в Европе. Топ-клубов среди претендентов на француза нет, но он без работы не останется.

Рандаль Коло Муани, 24 года

Откуда: «Айнтрахт»

Куда: «ПСЖ»

Фото AFP

Нападающий сборной Франции и автор несостоявшегося золотого гола на 123-й минуте финала ЧМ-2022 давно перерос «Айнтрахт». За сезон Коло Муани превратился из просто неплохого форварда в одного из самых желаемых нападающих топ-клубов, о чем говорит и его оценочная стоимость (80 миллионов евро), и предлагаемые за него деньги.

В «ПСЖ» перестройка: ушли Неймар и Месси, все еще на перепутье находится Мбаппе, а задачи остались прежними — бороться за все возможные трофеи. Для такой цели нужен забивной форвард, и Коло Муани — отличный вариант. «Айнтрахт» уже отверг предложение парижан в размере 80 миллионов евро, но готов продать его за 100 миллионов. Уйти хочет и сам француз. На днях он сказал немецкой редакции Sky: «Переход в «Пари Сен-Жермен» — уникальная возможность для меня. Я хочу уйти, о чем уже проинформировал руководство. Надеюсь, «Айнтрахт» примет предложение Парижа и мой трансфер осуществится».

Ансу Фати, 20 лет

Откуда: «Барселона»

Куда: «Тоттенхэм»

Фото AFP

Фати вихрем ворвался во взрослый футбол, но травмы подкосили прогресс юного испанца, и сейчас он точно не считается безусловно основным игроком «Барселоны». Однако талант Ансу все еще велик, и ему необходима постоянная практика.

Отличным вариантом для вингера был бы любой испанский клуб второго эшелона, но на него есть серьезный спрос и в Англии. Правда, никто не хочет платить 70 миллионов евро, которые намерены выручить сине-гранатовые. Но есть и альтернативный вариант — аренда. Фабрицио Романо на днях сообщил, что «Тоттенхэм» уже вышел с предложением приютить испанца на сезон. «Барса» вроде бы согласна, но не хочет покрывать зарплату Фати в этот период. Вполне вероятно, стороны успеют договориться.