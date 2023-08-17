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Сегодня, 08:15

Агенты Захаряна мешают переходу, «Зенит» может купить Гарре, «Бавария» нацелилась на вратаря «Ман Сити»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Переходу Захаряна мешают агенты

Совсем недавно переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» казался решенным делом, но внезапно появились проблемы. Совсем недавно стало известно, что 20-летний полузащитник может остаться в «Динамо». Первоначально считалось, что дело в продолжительности контракта — якобы, испанский клуб предлагал очень долгосрочное соглашение (больше 5 лет), тогда как представители Арсена были против.

Однако 16 августа стало известно, что дело, вероятно, в другом. Сразу несколько российских изданий написали о том, что переход тормозится из-за агентской комиссии — якобы у «Динамо» и представителей футболиста есть разногласии по выплатам. Отдельно подчеркивается, что между клубами, а также между Захаряном и «Реал Сосьедад» все соглашения уже есть. Ожидается, что как минимум ближайшие дни тренироваться полузащитник будет с москвичами.

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«Зенит» может купить Гарре

Бенхамин Гарре может оказаться в «Зените». По данным инсайдера Ивана Карпова, питерцы заинтересованы в 23-летнем вингере «Крыльев Советов», но в Самаре готовы отпустить футболиста только зимой и за большую сумму — порядка 10 миллионов евро. Ранее агент игрока (отец Гарре позднее опроверг это) заявил, что Бенхамин хочет покинуть «Крылья» из-за низкой зарплаты.

Александр Митрович.
Фото Global Look Press

«Аль-Хиляль» покупает Митровича

Саудовцы продолжают тратить деньги. «Аль-Хиляль», один из самых шумных клубов этого лета, уже потратил около 150 миллионов евро на трансферы — были приобретены Малком из «Зенита» и Неймар из «ПСЖ», Сергей Милинкович-Савич из «Лацио» и Рубен Невеш из «Вулверхэмптона». На очереди Александр Митрович — 28-летний форвард «Фулхэма» обойдется новой команде приблизительно в 60 миллионов евро.

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Вратарский вопрос в «Баварии»

Нойер травмирован, Зоммер продан, так что мюнхенцы продолжают поиск голкипера. Инсайдер Флориан Платтенберг сообщает, что «Бавария» заинтересована в Штефане Ортеге — 32-летнем вратаре «Манчестер Сити». Также команда Тухеля рассматривает вариант с Давидом Де Хеа, но именно Ортега, по информации инсайдера, является приоритетом. Закрыть сделку планируют в ближайшее время.

Ансу Фати.
Фото Global Look Press

Фати хочет уйти из «Барселоны»

Ранее многократно появлявшаяся в течение сезона информация о том, что Ансу Фати хочет уйти из «Барселоны», вновь появилась в медиа. По данным As, 20-летний испанец больше не надеется убедить Хави в том, что он достоин места в стартовом составе, и изучает варианты продолжения карьеры. Однако по другой информации вингер все еще хочет построить успешную карьеру именно в «Барселоне».

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Что еще происходит на трансферном рынке:

— «Аль-Хиляль», помимо атакующей линии, раздумывает над укреплением в обороне. Le Parisien назвала возможного кандидата — Кейлор Навас из «ПСЖ». Парижане готовы продать вратаря.

— Конкурент «Аль-Хиляля», «Аль-Наср», в котором играет Роналду, также думает о защите. The Athletic сообщает, что саудовцы нацелились на Эмерика Лапорта из «Сити», и манкунианцы уже приняли предложение. 29-летний защитник также не против отправиться в новый чемпионат.

Арсен Захарян
ФК Аль-Хиляль
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Зенит
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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