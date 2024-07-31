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Теперь официально: полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук подписал контракт с «Атланта Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По данным La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне россиянин сыграл за клуб из Бергамо 41 матч, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.
«Краснодар» готов отпустить в европейский чемпионат полузащитника Эдуарда Сперцяна не менее чем за 18 миллионов евро, сообщает Metaratings.
По данным источника, в Эдуарде заинтересован французский «Ланс», однако его первое предложение было меньше этой суммы. При этом клуб не вышел из переговоров. Также на 24-летнего футболиста нацелены другие команды из европейских лиг, но официальных предложений от них пока не было.
В этом сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» три матча и не отметился результативными действиями. В прошедшем чемпионате 24-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал семь голевых передач.
В пресс-службе ПАОК рассказали «СЭ», когда нападающий ЦСКА Федор Чалов прилетит в Грецию для завершения перехода в греческий клуб.
«31 июля Чалов прибудет в Салоники, чтобы завершить трансфер», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 11 миллионов евро.
«Спартак» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, сообщает Metarating. По данным источника, красно-белые предлагают футболисту зарплату 1,2 миллиона евро в год.
«СЭ» ранее сообщал, что Маркиньос не полетел на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского «Нью Сэйнтс».
В прошедшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, забил семь голов и сделал десять результативных передач.
«Краснодар» договорился о трансфере защитника «Мальорки» Джованни Гонсалеса, информирует COPE.
По данным источника, сумма за переход игрока составит около четырех миллионов евро. «Краснодар» готов платить 29-летнему футболисту в два раза больше, чем он получал в Испании.
В СМИ пишут, что о переходе защитника официально объявят в ближайшее время. На данный момент он тренируется с «Мальоркой».
Гонсалес перешел в «Мальорку» в 2022 году. В прошлом сезоне футболист забил один гол и отдал один ассист в 34 играх чемпионата Испании.
ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Амирхоссейном Риванди.
Соглашение с 20-летним иранцем рассчитано до лета 2026 года.
В феврале ЦСКА арендовал 20-летнего Риванди до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. Иранец провел два матча за красно-синих во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.
Для получения игровой практики защитник отправится в аренду в «Бухару» из Узбекистана. Соглашение рассчитано до конца 2024 года.
Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании защитника сборной Грузии Джемала Табидзе. Футболист перешел в клуб на правах свободного агента, а его контракт рассчитан на один сезон. Ранее Табидзе выступал в России за «Уфу».
В прошлом сезоне защитник провел в «Панетоликоса» и записал на свой счет 10 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.
«Зенит» не собирается делать улучшенное предложение «Спартаку» по нападающему Александру Соболеву, сообщает Metaratings.
23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой. Соболев не попал в заявку красно-белых на матч против «Химок» (3:1) во втором туре РПЛ.
Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в 2020 году. В прошедшем сезоне он провел 34 матча, забил десять мячей и сделал девять результативных передач.
Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Спартак» интересуется нападающим Мухаммадали Уринбоевым. Ранее издание Championat.Asia сообщило, что переговоры между клубами по 19-летнему узбекистанцу идут позитивно.
«Нам ничего не известно об интересе «Спартака» к Уринбоеву. На нас официально никто не выходил», — сказал Адисман «СЭ».
Весеннюю часть прошлого сезона Уринбоев на правах аренды провел во второй команде «Брентфорда».
«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Лероя Сане, сообщает Sky Sports Germany.
По данным источника, клуб рассматривает возможность приобретения 28-летнего игрока сборной Германии в текущее трансферное окно. Однако Сане вряд ли согласится на переход, так как связывает свое будущее с «Баварией».
В минувшем сезоне Сане провел 42 матча за «Баварию», забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.
«Атлетико» заинтересован в полузащитнике «Челси» Коноре Галлахере, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По сведениям источника, клубы ведут переговоры. Сумма трансфера 24-летнего англичанина может составить 35-40 миллионов евро.
Галлахер — воспитанник «Челси». В 37 матчах АПЛ прошедшего сезона игрок забил пять мячей и отдал семь результативных передач.
Дортмундская «Боруссия» рассчитывает завершить сделки по переходу защитника «Манчестер Сити» Яна Коуто и полузащитника «Брайтона» Паскаля Гросса на этой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
22-летний Коуто последние два сезона на правах аренды выступал за «Жирону». Бразильский защитник провел 95 матчей за испанский клуб, забил пять голов и сделал 17 результативных передач.
33-летний Гросс играет за «Брайтон» с 2017 года. В минувшем сезоне немецкий хавбек забил четыре гола и отдал 10 голевых передач в 36 играх английского чемпионата.