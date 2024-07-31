Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Миранчук перешел в «Атланту»

Теперь официально: полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук подписал контракт с «Атланта Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По данным La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне россиянин сыграл за клуб из Бергамо 41 матч, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.

Сперцян уйдет из «Краснодара»?

«Краснодар» готов отпустить в европейский чемпионат полузащитника Эдуарда Сперцяна не менее чем за 18 миллионов евро, сообщает Metaratings.

По данным источника, в Эдуарде заинтересован французский «Ланс», однако его первое предложение было меньше этой суммы. При этом клуб не вышел из переговоров. Также на 24-летнего футболиста нацелены другие команды из европейских лиг, но официальных предложений от них пока не было.

В этом сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» три матча и не отметился результативными действиями. В прошедшем чемпионате 24-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал семь голевых передач.

Чалов вылетает в Грецию для подписания контракта

В пресс-службе ПАОК рассказали «СЭ», когда нападающий ЦСКА Федор Чалов прилетит в Грецию для завершения перехода в греческий клуб.

«31 июля Чалов прибудет в Салоники, чтобы завершить трансфер», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 11 миллионов евро.

Маркиньос. Фото Global Look Press

«Спартак» зовет Маркиньоса

«Спартак» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, сообщает Metarating. По данным источника, красно-белые предлагают футболисту зарплату 1,2 миллиона евро в год.

«СЭ» ранее сообщал, что Маркиньос не полетел на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского «Нью Сэйнтс».

В прошедшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, забил семь голов и сделал десять результативных передач.

Гонсалес — в «Краснодаре»?

«Краснодар» договорился о трансфере защитника «Мальорки» Джованни Гонсалеса, информирует COPE.

По данным источника, сумма за переход игрока составит около четырех миллионов евро. «Краснодар» готов платить 29-летнему футболисту в два раза больше, чем он получал в Испании.

В СМИ пишут, что о переходе защитника официально объявят в ближайшее время. На данный момент он тренируется с «Мальоркой».

Гонсалес перешел в «Мальорку» в 2022 году. В прошлом сезоне футболист забил один гол и отдал один ассист в 34 играх чемпионата Испании.

Амирхоссейн Риванди. Фото ПФК ЦСКА

Риванди — в ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Амирхоссейном Риванди.

Соглашение с 20-летним иранцем рассчитано до лета 2026 года.

В феврале ЦСКА арендовал 20-летнего Риванди до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. Иранец провел два матча за красно-синих во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Для получения игровой практики защитник отправится в аренду в «Бухару» из Узбекистана. Соглашение рассчитано до конца 2024 года.

Табидзе — в Махачкале

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании защитника сборной Грузии Джемала Табидзе. Футболист перешел в клуб на правах свободного агента, а его контракт рассчитан на один сезон. Ранее Табидзе выступал в России за «Уфу».

В прошлом сезоне защитник провел в «Панетоликоса» и записал на свой счет 10 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

За кого будет выступать Соболев?

«Зенит» не собирается делать улучшенное предложение «Спартаку» по нападающему Александру Соболеву, сообщает Metaratings.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой. Соболев не попал в заявку красно-белых на матч против «Химок» (3:1) во втором туре РПЛ.

Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в 2020 году. В прошедшем сезоне он провел 34 матча, забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

Мухаммадали Уринбоев (в центре). Фото Global Look Press

«Спартак» не интересуется Уринбоевым?

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Спартак» интересуется нападающим Мухаммадали Уринбоевым. Ранее издание Championat.Asia сообщило, что переговоры между клубами по 19-летнему узбекистанцу идут позитивно.

«Нам ничего не известно об интересе «Спартака» к Уринбоеву. На нас официально никто не выходил», — сказал Адисман «СЭ».

Весеннюю часть прошлого сезона Уринбоев на правах аренды провел во второй команде «Брентфорда».

«Арсеналу» интересен Сане

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Лероя Сане, сообщает Sky Sports Germany.

По данным источника, клуб рассматривает возможность приобретения 28-летнего игрока сборной Германии в текущее трансферное окно. Однако Сане вряд ли согласится на переход, так как связывает свое будущее с «Баварией».

В минувшем сезоне Сане провел 42 матча за «Баварию», забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.

Конор Галлахер. Фото Global Look Press

Галлахер перейдет в «Атлетико»?

«Атлетико» заинтересован в полузащитнике «Челси» Коноре Галлахере, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клубы ведут переговоры. Сумма трансфера 24-летнего англичанина может составить 35-40 миллионов евро.

Галлахер — воспитанник «Челси». В 37 матчах АПЛ прошедшего сезона игрок забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

Коуто и Гросс — в «Боруссии»?

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает завершить сделки по переходу защитника «Манчестер Сити» Яна Коуто и полузащитника «Брайтона» Паскаля Гросса на этой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

22-летний Коуто последние два сезона на правах аренды выступал за «Жирону». Бразильский защитник провел 95 матчей за испанский клуб, забил пять голов и сделал 17 результативных передач.

33-летний Гросс играет за «Брайтон» с 2017 года. В минувшем сезоне немецкий хавбек забил четыре гола и отдал 10 голевых передач в 36 играх английского чемпионата.