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Антон Миранчук — еще один российский легионер в Европе. Будет разрывать в Швейцарии за «Сьон»

Антон Миранчук подписал контракт на 2 года с клубом «Сьон» из Швейцарии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Антон Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Приезжает в статусе звезды.

Одна из самых интригующих трансферных историй минувшего лета завершилась: Антон Миранчук нашел себе новый клуб. 28-летний полузащитник летом покинул «Локомотив» в статусе свободного агента, несколько месяцев оставался без команды, но теперь этот период завершен. О подписании россиянина объявил швейцарский «Сьон».

Контракт Миранчука с новым клубом рассчитан на два года, до лета 2026 года. Антон будет выступать под 10-м номером. Вопрос с его зарплатой до конца не ясен — инсайдер Иван Карпов заявлял, что игрок пытался получить 1,5 миллиона евро в год, а «Чемпионат» позднее сообщил, что стороны договорились на 1,2 миллиона.

Если это действительно так, то Антон Миранчук стал с отрывом самым высокооплачиваемым игроком «Сьона». По данным портала Capology, зарплатный фонд на всю команду в этом клубе составляет 2,7 миллиона евро. Вероятнее всего, россиянин в принципе стал одним из лидеров по окладу в швейцарской лиге, ведь зарплатный фонд самой богатой команды чемпионата, «Янг Бойз», составляет 13 миллионов евро на всех игроков.

Антон Миранчук может продолжить карьеру в &laquo;Сьоне&raquo;. Странный босс, слабый состав и возможность уехать на повышение. Что за «Сьон», куда может уйти Миранчук?

«Сьон» не участвует в еврокубках и на данный момент вообще не относится к числу топовых команд — клуб только вернулся из второй лиги Швейцарии. Но на Миранчука здесь возлагают большие надежды:

«Думаю, Миранчук принесет нам пользу и вернет «Сьон» на прежние вершины. Не то что Марио Балотелли, ха-ха!», — заявил президент клуба Кристиан Константин в интервью Sport24.

Скандальный итальянец, с которым владелец сравнил Миранчука, действительно играл в «Сьоне» в позапрошлом сезоне, когда клуб вылетел во второй дивизион. Балотелли ничем особенным тогда не отметился, настроил против себя фанатов (вплоть до того, что они жгли его футболки на стадионе) и вскоре уехал в Турцию.

У Миранчука куда больше шансов выделиться. Он приехал в Швейцарию в статусе звезды: россиянин вошел в топ-3 самых дорогих игроков суперлиги, а в своей команде он самый дорогой с отрывом. Президент «Сьона» также уже заявил, что у Миранчука есть клаусула — она составляет 7 миллионов евро.

Антон Миранчук с футболкой «Сьона».
Фото Соцсети

Летом ходили разные слухи о будущем клубе Антона — среди возможных претендентов на полузащитника назывались турецкие «Трабзонспор» и «Галатасарай», испанские «Севилья» и «Алавес», греческие ПАОК, «Олимпиакос» и «Панатинаикос», а также голландские «Аякс» и «Фейеноорд».

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива», в составе взрослой команды он дебютировал в сезоне-2013/14, выйдя на замену в матче Кубка России. С тех пор провел за железнодорожников более 200 матчей, включая игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы, забил 51 мяч и отдал 34 голевые передачи.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон

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