Антон Миранчук.

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Миранчук — в «Сьоне»

«Сьон» объявил о переходе российского полузащитника Антона Миранчука. Соглашение 28-летнего футболиста со швейцарским клубом подписано до лета 2026 года. Миранчук будет выступать в «Сьоне» под десятым номером.

Ранее Миранчук выступал за «Локомотив». Футболист покинул команду минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта. В общей сложности хавбек провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 ассиста.

Даниил Уткин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уткин интересен «Ахмату»

Как стало известно «СЭ», одним из вариантов продолжения карьеры для полузащитника «Ростова» Даниила Уткина является «Ахмат». 9 сентября сообщалось о срыве перехода футболиста в турецкий «Хатайспор».

Напомним, что 24-летний полузащитник уже выступал за команду из Грозного. «Ахмат» брал Даниила в аренду на сезон-2021/22.

За «Ростов» Уткин играет с лета 2022 года. Он провел за клуб 73 матча, забил четыре гола и сделал 17 результативных передач во всех турнирах.

Альваро Фидальго (в желтом). Фото Global Look Press

«Зенит» продолжает переговоры по Фидальго

«Зенит» сделал новое предложение «Америке» по трансферу полузащитника Альваро Фидальго, сообщает Bolavip. По данным источника, петербуржцы готовы заплатить за 27-летнего игрока 13 миллионов долларов. Мексиканский клуб считает эту сумму привлекательной. Однако сам Фидальго сообщил руководству, что хотел бы дождаться предложений от команд из Англии, Испании и Италии, так как рассчитывает играть в еврокубках.

«Зенит» уже пытался подписать Фидальго в зимнее трансферное окно, но не сумел договориться с мексиканцами.

Испанский футболист выступает за «Америку» с лета 2021 года. Он провел за команду 163 матча, забил 11 мячей и сделал 22 голевые передачи.

«Химки» подписывают Корредеру

Полузащитник Алекс Корредера близок к переходу из испанского «Тенерифе» в подмосковные «Химки», сообщает El Dia.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Соглашение Корредеры будет рассчитано на два года, а также будет включать пункт о выплате пяти процентов от будущей продажи футболиста.

Корредера является воспитанником «Барселоны». 28-летний испанец играет за «Тенерифе» с 2021 года. Он провел за команду 118 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Сесар Монтес. Фото Global Look Press

Монтес в шаге от «Локо»

Защитник испанской «Альмерии» и сборной Мексики Сесар Монтес улетел в Россию, сообщает Mediotiempo.

Игрок на этой неделе должен завершить переход в «Локомотив». Монтес подпишет контракт по схеме 3+1 с окладом в 1,4 миллиона евро в год, сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, сумма трансфера составит шесть миллионов евро.

Летом 2023-го мексиканец перешел из «Эспаньола» в «Альмерию». В минувшем сезоне Монтес провел 21 матч в испанском чемпионате и не отметился результативными действиями.

Антон Зиньковский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» пытался подписать Зиньковского

По информации «СЭ», «Локомотиву» не удалось договориться о трансфере полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского. Клуб пытался подписать 28-летнего россиянина в летнее трансферное окно, но запрашиваемая красно-белыми сумма за футболиста не устроила железнодорожников.

Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах и сделал три результативные передачи.