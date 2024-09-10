Антон Миранчук.

Сегодня, 08:30
«Сьон» объявил о переходе российского полузащитника Антона Миранчука. Соглашение 28-летнего футболиста со швейцарским клубом подписано до лета 2026 года. Миранчук будет выступать в «Сьоне» под десятым номером.
Ранее Миранчук выступал за «Локомотив». Футболист покинул команду минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта. В общей сложности хавбек провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 ассиста.
Как стало известно «СЭ», одним из вариантов продолжения карьеры для полузащитника «Ростова» Даниила Уткина является «Ахмат». 9 сентября сообщалось о срыве перехода футболиста в турецкий «Хатайспор».
Напомним, что 24-летний полузащитник уже выступал за команду из Грозного. «Ахмат» брал Даниила в аренду на сезон-2021/22.
За «Ростов» Уткин играет с лета 2022 года. Он провел за клуб 73 матча, забил четыре гола и сделал 17 результативных передач во всех турнирах.
«Зенит» сделал новое предложение «Америке» по трансферу полузащитника Альваро Фидальго, сообщает Bolavip. По данным источника, петербуржцы готовы заплатить за 27-летнего игрока 13 миллионов долларов. Мексиканский клуб считает эту сумму привлекательной. Однако сам Фидальго сообщил руководству, что хотел бы дождаться предложений от команд из Англии, Испании и Италии, так как рассчитывает играть в еврокубках.
«Зенит» уже пытался подписать Фидальго в зимнее трансферное окно, но не сумел договориться с мексиканцами.
Испанский футболист выступает за «Америку» с лета 2021 года. Он провел за команду 163 матча, забил 11 мячей и сделал 22 голевые передачи.
Полузащитник Алекс Корредера близок к переходу из испанского «Тенерифе» в подмосковные «Химки», сообщает El Dia.
По сведениям источника, сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Соглашение Корредеры будет рассчитано на два года, а также будет включать пункт о выплате пяти процентов от будущей продажи футболиста.
Корредера является воспитанником «Барселоны». 28-летний испанец играет за «Тенерифе» с 2021 года. Он провел за команду 118 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.
Защитник испанской «Альмерии» и сборной Мексики Сесар Монтес улетел в Россию, сообщает Mediotiempo.
Игрок на этой неделе должен завершить переход в «Локомотив». Монтес подпишет контракт по схеме 3+1 с окладом в 1,4 миллиона евро в год, сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, сумма трансфера составит шесть миллионов евро.
Летом 2023-го мексиканец перешел из «Эспаньола» в «Альмерию». В минувшем сезоне Монтес провел 21 матч в испанском чемпионате и не отметился результативными действиями.
По информации «СЭ», «Локомотиву» не удалось договориться о трансфере полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского. Клуб пытался подписать 28-летнего россиянина в летнее трансферное окно, но запрашиваемая красно-белыми сумма за футболиста не устроила железнодорожников.
Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах и сделал три результативные передачи.