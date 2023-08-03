Азмун может вернуться в «Зенит», «Пари НН» представил трех новичков, Гвардиол станет самым дорогим защитником мира

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» хочет вернуть Азмуна

Нападающий «Байера» Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, клуб из Санкт-Петербурга уже сделал предложение по трансферу 28-летнего иранского нападающего.

Отмечается, что Азмуном интересуются и другие клубы, футболист готов уйти из «Байера». В клубе хотели бы продать игрока — руководство не устраивает его травматичность.

По информации Kicker, трансферу иранца в «Зенит» могут помешать санкции в отношении России и торговые ограничения между странами.

«Байер» оценивает Азмуна в сумму менее 10 миллионов евро. По оценке Тransfermarkt, стоимость иранца составляет 12 миллионов евро.

В «Зените», правда, не подтвердили информацию о возможном возвращении Азмуна. «Это слухи», — заявил «РБ Спорт» председатель правления клуба Александр Медведев.

Напомним, Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. За это время иранец забил 62 гола в 104 матчах за питерский клуб.

«Пари НН» объявил о трех новичках

«Пари НН» в среду сообщил сразу о трех новичках: в клуб перешли полузащитники Эссьен Эдедем и Владислав Карапузов, а также нападающий Зе Турбо.

Эдедем — 25-летний нигерийский опорный хавбек, который подписал контракт с «Пари НН» на два года.

Зе Турбо — 26-летний гвинейский нападающий, который выступал за «Катанью», «Грассхоппер», пройдя академию «Интера» и «Спортинга». «Пари НН» заключил с ним соглашение на три года.

Карапузов арендован «Пари НН» у московского «Динамо» до конца сезона. 23-летний хавбек в прошлом розыгрыше чемпионата выступал в «Ахмате» также на правах аренды.

Гвардиол переходит в «Манчестер Сити»

Немецкое издание Bild сообщает о достижении договоренности между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» по трансферу хорватского защитника Йошко Гвардиола.

В ближайшие дни клубы объявят о переходе 21-летнего футболиста. Сумма сделки составит 90 миллионов евро.

Таким образом, хорват станет самым дорогим защитником мира. На данный момент им является Харри Магуайр, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил 87 миллионов евро «Лестеру» в 2019 году.

Также продажа Гвардиола в «Манчестер Сити» станет рекордной для «РБ Лейпциг» за всю историю. На сегодня самые крупные трансферы немецкого клуба — это продажа Доминика Собослаи за 70 миллионов евро в «Ливерпуль» и Кристофера Нкунку в «Челси» за 60 миллионов. Оба трансфера были осуществлены нынешним летом.

«Барселона» пытается подписать Канселу и Бернарду

«Барселона» намерена провести два громких трансфера португальских звезд из «Манчестер Сити»: защитника Жоау Канселу и хавбека Бернарду Силвы.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что агент Канселу Жорже Мендеш уже сообщил «Барсе» о том, что 29-летний защитник готов на понижение зарплаты ради трансфера в каталонский клуб. Тренер команды Хави настаивает на аренде футболиста, который часть прошлого сезона провел в «Баварии».

Бернарду Силва тоже хотел бы оказаться в «Барселоне». Издание Diario Sport сообщает, что 28-летний игрок готов форсировать свой трансфер, в случае если каталонцы попросят его.

Но пока у «Барсы» нет финансовых возможностей, чтобы провести сделку — клубу нужно осуществить крупную продажу, прежде чем предложить Силве контракт.

Ранее сообщалось, что в трансфере португальца также заинтересован «ПСЖ».

Лукас Моура вернулся в Бразилию

«Сан-Паулу» объявил о возвращении бразильского вингера Лукаса Моуры, который покинул «Тоттенхэм» свободным агентом. 30-летний игрок подписал с клубом из Бразилии годичный контракт.

Моура — воспитанник «Сан-Паулу», где выступал за команды разных возрастов с 2005 по 2013 год. Спустя 10 лет после ухода и выступлений за «ПСЖ» и «Тоттенхэм» игрок вернулся в родной клуб.

Зимой «Тоттенхэм» не стал активировать пункт о продлении контракта с Моурой и в конце мая объявил о его уходе. Сообщалось об интересе к бразильцу от клубов АПЛ, Италии и Франции, но Лукас предпочел вернуться на родину.