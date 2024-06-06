Кем «Барселона» ответит на трансфер Мбаппе в «Реал»? У Флика есть несколько топ-целей

Вот только у каталонцев все еще проблемы с финансами.

«Реал» наконец затащил к себе Килиана Мбаппе и еще сильнее переместил центр тяжести испанского футбола в Мадрид. Чтобы не загнать собственных болельщиков в депрессию, «Барселоне» необходимо ответить чем-то таким же громким, иначе шансов на чемпионство в предстоящем сезоне снова не будет. К тому же трансферные перестрелки топ-игроками — часть противостояния суперклубов. В 2009-м каталонцы ответили Златаном Ибрагимовичем на приход Криштиану Роналду, далее происходили размены Гарета Бэйла на Неймара, Хамеса Родригеса на Луиса Суареса и Эдена Азара на Антуана Гризманна.

Кажется, если в одном из двух испанских грандов происходит тяжеловесный трансфер, соперник не может не ответить. Каталонцы обязаны откликнуться на приход Мбаппе, даже несмотря на финансовые трудности и слова Жоана Лапорты о вероятном отсутствии громких имен среди летних покупок. Но все же в клуб десантировался новый тренер Ханс-Дитер Флик, который уже сформировал внушительный список целей. Скорее всего, из этого шорт-листа приобретут одного, максимум двух футболистов, но и это для нынешней «Барсы» будет успехом.

Йозуа Киммих

Фото Global Look Press

«Барселона» весь сезон страдала из-за отсутствия сильного опорника: после ухода Серхио Бускетса на эту позицию пригласили 31-летнего Ориоля Ромеу, который явно недотягивает до уровня каталонцев. Проблемная позиция требует срочного усиления, неудивительно, что Флик видит на этом месте хорошо знакомого Йозуа Киммиха, с которым вместе работал в сборной Германии и «Баварии». К тому же заполучить немца хотел еще предыдущий босс сине-гранатовых Хави. Киммих весь год ругался с тренером «Баварии» Томасом Тухелем из-за позиции на поле, что повышало его шансы на уход. Правда, сейчас главный в Мюнхене сменился на Венсана Компани.

Diario Sport пишет, что переговоры между «Баварией» и «Барселоной» уже начались, а Йозуа является приоритетной фигурой для каталонцев в это трансферное окно. Вот только немец может оказаться слишком дорогим для сине-гранатовых. По информации этого же источника, Лапорта не в состоянии даже повторить зарплату футболиста в 19,5 миллиона евро в год. Трансфер может обойтись в районе 40 миллионов — если же каталонцы не справятся и с этой суммой, то смогут бесплатно договориться с игроком следующим летом, когда у него истечет контракт.

Нико Уильямс

Фото Global Look Press

Второй по приоритетности позицией после опорного полузащитника в клубе считают место левого нападающего — на протяжении сезона-2023/24 там появлялись Жоау Феликс, Ферран Торрес и даже номинально правый крайний Рафинья, но ни один не убедил на сто процентов. К тому же арендованный португалец с большой долей вероятности покинет «Барселону» (хотя Лапорта и заявил, что спортивный директор Деку уже работает над тем, чтобы его соотечественник остался еще на сезон). Первым вариантом на усиление этой позиции считают Нико Уильямса из «Атлетика», об этом тоже сообщил Diario Sport.

21-летний испанец провел сильный сезон: выбил «8+17» в 37 играх во всех турнирах, помог «Атлетику» выиграть Кубок Испании (в финале даже оформил голевую), а в сентябре забил первый гол за сборную Испании в официальном матче — пострадала Грузия в игре квалификации к Евро (7:1). Правда, зимой Нико продлил контракт с басками до лета 2027-го и теперь обойдется сине-гранатовым минимум в сумму около 50-60 миллионов евро, прописанных в качестве отступных. По слухам, «Барса» готова выложить и больше, но с условием, что баски согласятся на рассрочку.

Кингсли Коман

Фото Global Look Press

Еще один вариант на левый фланг атаки — 27-летний Коман. Француз интересен лично Флику, с которым они работали в «Баварии». Причем союз футболиста и тренера получился по-настоящему успешным: в сезоне-2019/20 Кингсли подарил мюнхенцам победу в Лиге чемпионов единственным голом в финале с «ПСЖ» и, по сути, принес Ханси главное достижение в его самостоятельной карьере.

Правда, в последнее время вингер сильно страдает от травм: в прошедшем сезоне он не провел на поле и 2 тысяч минут во всех турнирах, а в камании-2022/23 лишь слегка переступил эту отметку (2170).

О заинтересованности Флика в Комане сообщили сразу два издания — Bild и L'Equipe. «Бавария» же не против скинуть травматичного игрока, но потребует за него «приемлемую сумму». По данным статистического портала Transfermarkt, цена на француза составляет 50 миллионов евро. Его контракт, так же как и соглашение Уильямса, действует до лета 2027-го.

Хави Герра

Фото Global Look Press

Еще один потенциальный новичок в центр поля — 21-летний Герра из «Валенсии». Полузащитник провел прорывный сезон: стал безальтернативно основным в составе «летучих мышей» и даже заслужил стабильное место в сборной Испании. По данным Marca, Флик видит в Хави игрока, схожего по типажу с Гави, — физически крепкого хавбека с хорошими оборонительными навыками и поставленной игрой в пас. Также Marca сообщила, что Ханс-Дитер планирует играть в «Барсе» с двумя опорниками, поэтому усиление центра поля просто необходимо.

Игрок обойдется каталонцам в 20-25 миллионов евро, но даже такая сумма может стать проблемной для текущей «Барселоны». Герра едва не покинул «Валенсию» еще зимой — тогда им интересовался «Наполи». Восстановление самого Гави после разрыва крестообразных связок может затянуться, а Френки де Йонг может покинуть клуб. Пока это явно запасной вариант на случай срыва переговоров по основным кандидатам.

Бруну Фернандеш

Фото Reuters

Португалец интересен не только «Барселоне», но и «Баварии», финансовое положение которой намного устойчивее. При этом представители футболиста сами предложили Бруну каталонцам, ведь полагают, что рисунок игры Флика больше подходит игроку, нежели схемы Эрика тен Хага. Вероятно, главным двигателем трансфера Фернандеша в «Барсу» является спортивный директор Деку — соотечественник капитана «Манчестер Юнайтед».

Однако сам Флик, по информации Record, пока не дал ответа по кандидатуре португальца, из-за чего переговоры игрока с клубом заморозились. «Бавария» же заметно продвинулась в диалоге. Вероятно, каталонцам будет тяжело осуществить трансфер Бруну: его контракт с «МЮ» действует еще два года, поэтому «красные дьяволы» вправе потребовать внушительных денег. Вдобавок сам футболист недавно заявил, что максимально сосредоточен на будущем в составе «красных дьяволов».

Амаду Онана

Фото Global Look Press

Другой полузащитник из АПЛ рассматривается «Барселоной» как еще один вариант на усиление опорной зоны. 22-летний бельгиец — один из лучших в «Эвертоне», а также стабильный игрок сборной. «Ириски» не хотят продавать Амаду, но тоже находятся в трудной экономической ситуации и должны срочно с кем-то расстаться — клубу до 30 июня необходимо продать нескольких футболистов, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей. Из-за их нарушений команда в этом сезоне и так была оштрафована на восемь очков в чемпионате.

При этом «Эвертон» очень не хочет снижать цену на лучших игроков: «Барселона» готова побороться за Онана, если цена на него составит 40 миллионов евро, «ириски» требуют 60 и пока не готовы уступать. При этом еще одним кандидатом на футболиста, по данным Diario Sport, вновь является «Бавария».

Луис Диас

Фото Global Look Press

27-летний колумбиец окончательно стал важнейшей частью «Ливерпуля» и в этом сезоне появился на поле в 51 матче во всех турнирах. «Барселоне» же как раз нужен левый вингер, а отец футболиста еще осенью заявлял, что Диас — преданный фанат сине-гранатовых. «Я мало что знаю по поводу «Барселоны». Луис действительно ее преданный фанат, перейти туда — его мечта», — намекал Мануэль Диас.

Правда, весной издание El Heraldo сообщило, что «Ливерпуль» задрал внушительный ценник за одного из своих лидеров — минимум 120 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 75. Для этого трансфера «Барселоне» необходимо серьезно улучшить экономическое положение.