«Барселона» не продает Ямаля, «Краснодар» подпишет Диего Косту из «Сан-Паулу», Соболев остается в «Спартаке»?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Диего Коста — в «Краснодаре»

Как сообщает Globo, защитник «Сан-Паулу» Диего Коста перейдет в «Краснодар». По данным источника, «быки» заплатят за 24-летнего игрока 7,5 миллиона евро. Сделка должна быть завершена в ближайшие дни.

Диего Коста с самого начала карьеры выступает за «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне он провел за команду 30 матчей и забил один гол.

Соболева не будет в «Зените»?

По данным издания Legalbet, Александр Соболев не перейдет в «Зенит». Ранее появилась информация о том, что «Спартак» не устроило предложение петербуржцев в размере 8 миллионов евро.

Как утверждает источник, клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего Соболева, и в «Зените» больше не будут рассматривать запросы красно-белых по сумме трансфера.

В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал девять ассистов в 34 матчах.

«Спартак» интересуется Ричардом Риосом

Как сообщает издание Metaratings, «Спартаку» интересен 24-летний полузащитник Ричард Риос. Он играет за «Палмейрас» и сборную Колумбии.

По данным источника, «Палмейрас» не заинтересован в продаже футболиста. Сообщается, что в бразильском клубе планируют сохранить Риоса в команде как минимум до лета 2026 года.

В 2024 году Риос 29 раз появился на поле, сделал 2+1 по системе «гол + пас».

Алонсо ушел из «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» объявила об уходе защитника Хуниора Алонсо. 31-летний парагваец продолжит карьеру в «Атлетико Минейро».

Алонсо перешел в «Краснодар» зимой 2022 года. В минувшем сезоне футболист провел 29 матчей в РПЛ, отдал три голевые передачи.

Хуниор Алонсо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» подписала Стефановича

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович перешел в «Балтику», сообщают пресс-службы клубов.

Контракт рассчитан до 2026 года. У калининградской команды будет возможность продлить соглашение еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Стефанович забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 27 матчах первой лиги.

Крицюк — в «Спартаке»?

Бывший вратарь «Зенита» и «Краснодара» Станислав Крицюк может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.

Последним клубом Крицюка был португальский «Жил Висенте», контракт с которым истек летом. Сейчас голкипер находится в статусе свободного агента.

Россиянин пропустил большую часть сезона-2023/24 из-за травмы и не провел ни одного официального матча.

Станислав Крицюк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» подписала Мохаммада

Пресс-служба «Балтики» объявила о переходе защитника «Химок» Амира Мохаммада.

28-летний футболист подписал контракт до 31 мая 2025 года с возможностью продления еще на два сезона.

Мохаммад выступал за «Химки» с лета 2023 года. Он провел за подмосковную команду 16 матчей, не отметившись результативными действиями. До этого защитник играл за «КАМАЗ», курский «Авангард», «Красный», «Легион-Динамо», «Анжи» и «Квазар».

Газинский — в «Краснодаре»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский вернулся в команду, сообщает пресс-служба «быков».

34-летний полузащитник подписал контракт до 30 июня 2025 года. Он будет играть под 18-м номером.

В прошлом сезоне Газинский провел восемь матчей в составе «Урала», голевыми действиями не отметился.

«ПСЖ» зовет Ямаля

«Барселона» отклонила предложение «ПСЖ» по полузащитнику Ламину Ямалю в размере 250 миллионов евро, сообщает EFE. По информации источника, каталонцы отказались даже рассматривать варианты расставания с 16-летним футболистом. Трансфер мог стать самым дорогим в истории футбола.

В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 10 голевых передач.

На Евро-2024 полузащитник отличился одним голом и тремя результативными передачами в шести матчах за сборную Испании. Он стал самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира.

Угарте — в «МЮ»?

Мануэль Угарте может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Footmercato. По сведениям источника, в последние дни манкунианцы продвинулись в переговорах с «ПСЖ» о трансфере 23-летнего опорника сборной Уругвая. Год назад «ПСЖ» купил его за 60 миллионов евро у «Спортинга».

В сезоне-2023/24 Угарте принял участие в 37 матчах за французский клуб, сделал три голевые передачи.

Чиро Иммобиле. Фото Global Look Press

Иммобиле — в «Бешикташе»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле перейдет «Бешикташ», сообщает журналист Николо Скира.

Ожидается, что 34-летний итальянец подпишет контракт до лета 2027 года с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

Иммобиле выступал за «Лацио» с 2016 года. На счету форварда 207 голов и 54 результативные передачи в 340 матчах.

В прошлом сезоне Иммобиле забил семь мячей и отдал одну голевую передачу в 31 игре чемпионата Италии.

Ле Фе — в «Роме»

Пресс-служба «Ромы» объявила о переходе полузащитника «Ренна» Энцо Ле Фе. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил: сумма трансфера составила 23 миллиона евро.

24-летний француз играл за «Ренн» с лета прошлого года. До этого Ле Фе выступал за «Лорьян».

В минувшем сезоне футболист сыграл в 35 матчах, отдал пять голевых передач.

Марин перешел в «Наполи»

«Наполи» объявил о переходе защитника Рафы Марина, защитника «Реала». Контракт 22-летнего игрока рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что в сделку будет включена опция обратного выкупа.

Марин — воспитанник мадридского клуба. В прошедшем сезоне он на правах аренды выступал за «Алавес». Защитник провел 35 матчей за команду, результативными действиями не отметился.