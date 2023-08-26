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Сегодня, 08:15

Чавес прошел медосмотр в «Динамо», «Марсель» сделал предложение по Изидору, ЦСКА нашел замену Зайнутдинову

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Жуниньо Капишабу.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Локомотив» получил предложение от «Марселя» по Изидору

«Локомотив» получил официальное предложение от «Марселя» о покупке нападающего Вильсона Изидора, сообщает Matchtv.ru. Стороны близки к соглашению.

Ранее издание L'Еquipe отмечало, что французский клуб уже согласовал с нападающим условия личного контракта и ведет переговоры с москвичами о сумме компенсации. Сообщалось, что «Локо» планирует выручить за трансфер 22-летнего француза 6-7 миллионов евро.

На этой неделе московский клуб получил первое предложение по Изидору, но оно не устроило железнодорожников. «Локомотив» ждет от «Марселя» улучшенный оффер.

Изидор выступает за «Локомотив» с зимы 2022 года после трансфера из «Монако» за 3 миллиона евро.

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Чавес успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Динамо»

27-летний мексиканский полузащитник Луис Чавес, который покинул «Пачуку», в ближайшее время подпишет контракт с «Динамо».

В пятницу игрок успешно прошел медосмотр в расположении бело-голубых. Клуб сообщил, что в воскресенье в 16:00 Чавес подпишет контракт в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за мексиканца 6,5 миллиона евро. Контракт с полузащитником будет рассчитан на четыре года.

«Динамо» уже анонсировало трансфер хавбека красивым роликом с участием актера Павла Деревянко.

ЦСКА сделал предложение по покупке Жуниньо

Бразильский хавбек «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабу может стать новичком ЦСКА.

По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы предложили 4,5 миллиона долларов за 100% прав на 26-летнего футболиста. Игроку предложен 4-летний контракт.

Отмечается, что Жуниньо может заменить в ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, который ранее перешел в турецкий «Бешикташ». Бразилец может сыграть на левом фланге защиты и полузащиты, а также на позиции опорного хавбека.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро. В этом сезоне Капишаба за 40 матчей забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.

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«Вест Хэм» готовит трансфер звезды «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус близок к переходу в «Вест Хэм».

По данным The Athletic, лондонский клуб договорился с амстердамцами о трансфере полузащитника сборной Ганы за 41,5+3 миллиона евро. Также клуб из Нидерландов получит 10% со следующей продажи игрока. Первое предложение в 42 миллиона евро «Аякс» отклонил.

Кудус прилетит в Лондон в субботу утром и пройдет медосмотр, после чего заключит с «Вест Хэмом» контракт по схеме 5+1.

Этим летом сообщалось, что Кудусом интересуются «Брайтон», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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«Барселона» арендует Феликса

«Барселона» хочет подписать нападающего «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды без выкупа.

Как сообщает Jijantes FC, каталонцы готовы платить зарплату португальца целиком. Хави одобрил трансфер португальского форварда.

Ранее в интервью Жоао Феликс заявил, что он с детства мечтает играть в «Барселоне». Сообщалось, что футболист настаивал на том, чтобы «Атлетико» отпустил его.

По оценке Transfermarkt, стоимость 23-летнего португальца составляет 50 миллионов евро. В 2019 году «Атлетико» покупал Феликса у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.

В июне сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш ищет клуб, который согласен купить его клиента за 100 миллионов евро. Годичная аренда Феликса оценивалась в 10 миллионов.

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Моутиньо вернулся в Португалию

Португальский полузащитник Жоау Моутинью вернулся в чемпионат Португалии и подписал контракт с «Брагой» до лета 2024 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 36-летний хавбек покинул английский «Вулверхэмптон» свободным агентом и будет получать в новой команде 400 тысяч евро в год.

Моутиньо — чемпион Европы в составе сборной Португалии в 2016 году, а также чемпион Франции в составе «Монако» в 2017-м. Последние пять сезонов португалец провел в «Вулверхэмптоне».

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Марсель
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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