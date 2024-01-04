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Сегодня, 08:15

Ренан вернулся в Бразилию, Черышев может переехать в РПЛ, «Ньюкасл» хочет тренера «Жироны»

Денис Черышев может перейти из «Венеции» в «Пари НН»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Ренан перешел в «Интернасьонал»

«Зенит» объявил о переходе защитника Ренана в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды. 20-летний футболист будет играть на родине до конца местного футбольного сезона 2024 года. Ранее появлялись слухи, что Ренан может продолжить карьеру в «Реале». Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028-го. Также ранее сообщалось, что сине-бело-голубые близки к подписанию контракта с другим бразильским защитником — 26-летним Нино из «Флуминенсе».

«Ньюкасл» хочет уволить Хау

Испанская Marca сообщает, что в «Ньюкасле» могут уволить 46-летнего главного тренера Эдди Хау. Вместо него «сороки» планируют пригласить Мичела Санчеса из «Жироны». Британский специалист работает в английском клубе с 2021 года, в прошлом сезоне «Ньюкасл» под его руководством занял четвертое место в АПЛ и вышел в Лигу чемпионов. У тренера «Жироны» тоже все в порядке — в этом розыгрыше ла лиги клуб борется за чемпионство.

Эдди Хау.
Фото Reuters

Зелиньски может покинуть «Наполи»

По информация Corriere dello Sport, Петр Зелиньски может уйти из «Наполи» этим летом. 29-летний полузащитник не договорился о продлении контракта с неаполитанцами, и с ним уже ведет переговоры «Интер». Издание сообщает, что вероятные условия соглашения — контракт на три года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

Петр Зелиньски.
Фото Global Look Press

«Краснодар» активизировался

Сразу несколько новостей пришли из «Краснодара». Так, агент 26-летнего полузащитника Ленини сообщил «Матч ТВ», что его клиент очень хочет уйти из клуба из-за недостатка игровой практики. Слухи о трансферах на вход тоже есть — по нашей информации, «Краснодару» интересен 22-летний бразильский вингер Биэл, в агентстве игрока это подтвердили. Кроме того, президент аргентинского клуба «Тальерес» Андрес Фасси заявил Sport24, что «быки» интересуются 25-летним нападающим Науэлем Бустосом.

Нино, Денис Черышев и&nbsp;Даниил Хлусевич. Трансферы РПЛ: бразилец сомневается в переходе в «Зенит», Черышев может вернуться в Россию

Черышева могут отпустить из «Венеции»

Sport24 передает слова спортдира «Венеции» Давиде Брендолина касательно будущего Дениса Черышева: «Срок контракта Дениса Черышева истекает 30 июня, поэтому, если новый клуб предложит ему длительный контракт, возможно, он согласится. Мы можем предоставить футболисту аренду только в том случае, если продлим с ним контракт, но на сегодняшний день мы не обсуждали с Денисом этот вопрос».

Сегодня же гендиректор «Пари НН» заявил тому же изданию о том, что в клубе не против подписать 33-летнего полузащитника: «Возможность того, что Черяшев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу. Мы очень ценим Дениса и рады тому, что знаковый футбольный человек может вернуться в Россию. Если будет реализован взаимный интерес через общение, то обязательно сообщим об этом в СМИ».

Денис Черышев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» нашел бомбардира

По информации MaxBet Sport, «Зенит» хочет приобрести нападающего «Црвены Звезды» Йована Миятовича. 18-летний футболист — лучший бомбардир клуба в этом сезоне (8), его трансфер оценивается в 5 миллионов евро. Сообщается также, что на игрока претендует «Фейеноорд», однако у питерцев приоритетное право выкупа и сделка уже на финише.

Нино. «Зенит» везет еще одного бразильца. Нино — топ-покупка, но есть несколько нюансов

Что еще происходит на трансферном рынке:

  • По данным Marca, «Челси» интересуется 26-летним нападающим «Жироны» Артемом Довбиком. Украинец — лучший бомбардир команды.
  • As сообщает, что Роберто Фирмино хочет покинуть Саудовскую Аравию. 32-летний нападающий потерял место в стартовом составе «Аль-Ахли», и, несмотря на зарплату в 22 миллиона евро, желает сменить клуб.
Денис Черышев
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ФК Зенит
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