Алексей Миранчук может перейти в МЛС, а Де Лигт договаривается с «МЮ»

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Миранчук интересен клубу МЛС

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Северной Америке. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Ди Си Юнайтед», который базируется в Вашингтоне, заинтересован в подписании полузащитника «Аталанты».

Никола Скира подтвердил — в Бергамо хавбек вряд ли останется: «Алексей Миранчук не входит в планы «Аталанты» и может уйти этим летом».

В прошлом сезоне россиянин сыграл за «Аталанту» 41 матч, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач. Также футболист помог клубу выиграть Лигу Европы. Контракт Миранчука истекает через год, и «Аталанта» готова рассмотреть предложения о продаже футболиста за сумму около 10 миллионов евро.

Маттейс де Лигт. Фото Global Look Press

Де Лигт — в «МЮ»?

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может снова поработать с Эриком Тен Хагом. По информации Фабрицио Романо, футболист «дал зеленый свет» переходу в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника, ранее представители английского клуба связались с агентом нидерландского защитника для согласования деталей сделки.

Личные условия не являются проблемой, поскольку его агент Пимента ведет переговоры только с «МЮ». Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах и отметился 2 голами, а также 1 результативной передачей. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

Также «Юнайтед» по-прежнему заинтересован в подписании защитника «Эвертона» Джарреда Брантуэйта и продолжает переговоры с Джонни Эвансом о продлении контракта.

«Тоттенхэм» взял лучшего игрока сезона в чемпионшипе

«Тоттенхэм» подписал юного полузащитника Арчи Грея из «Лидса». Об этом пишет Sky Sports.

18-летний игрок переезжает в клуб Северного Лондона за сумму от 25 до 30 миллионов фунтов стерлингов, а защитник «шпор» Джо Родон переходит в «Лидс», где выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Грей подписал шестилетний контракт с «Тоттенхэмом» и выбрал 14-й номер. В прошедшем сезоне Арчи сыграл в 49 матчах, отметился двумя передачами и был признан лучшим молодым футболистом сезона-2023/24 в чемпионшипе.

Артем Тимофеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тимофеев переезжает из Грозного в Москву

Как стало известно «СЭ», Артем Тимофеев переходит в «Локомотив». Во вторник состоялся медосмотр, и ожидается, что в ближайшее время 30-летний россиянин должен перейти в московский клуб на правах свободного агента.

Тимофеев является воспитанником московского «Спартака». Также он выступал за «Крылья Советов» и «Ахмат». В сезоне-2023/24 хавбек провел 30 матчей за грозненцев, забил два мяча и сделал две головные передачи.

«Ювентус» подпишет Тюрама

Кефрен Тюрам близок к переходу в «Ювентус». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб завершает сделку по подписанию 23-летнего хавбека. «Ницца» получит за игрока 20 миллионов евро фиксированных выплат.

Общая сумма трансфера может составить около 50 миллионов. Также обсуждаются возможные бонусы. Личные условия контракта уже согласованы, и совсем скоро ожидается официальное объявление.

В прошедшем сезоне Тюрам провел в лиге 1 27 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Дьюзбери-Холл — в «Челси»

По информации Sky Sports, «Челси» завершил сделку по подписанию полузащитника «Лестера» Кирнана Дьюзбери-Холла за 30 миллионов фунтов стерлингов.

25-летний футболист подписал пятилетний контракт с возможностью продления еще на год. В прошлом сезоне за «Лестер» Дьюзбери-Холл забил 12 голов и сделал 14 результативных передач под руководством Энцо Марески в чемпионшипе. Теперь английский игрок поработает с итальянским специалистом в «Челси».

Семен Волков