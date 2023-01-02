Теперь официально — Криштиану Роналду перешел в клуб «Аль-Наср». В Саудовской Аравии у него будет сумасшедший контракт с окладом 75 миллионов долларов в год. Уже 3 января клуб проведет презентацию новичка, на которой должно присутствовать около 30 тысяч болельщиков.
«СЭ» собрал мировую реакцию на, пожалуй, самый неоднозначный трансфер последних лет.
Интересно, что изначально Роналду точно не планировал ехать в Саудовскую Аравию. В одиозном интервью Пирсу Моргану он не стал поправлять журналиста, когда тот отмечал, что для Криштиану важнее играть на топ-уровне, а не зарабатывать большие деньги в Саудовской Аравии.
А в 2015 году Роналду четко проговорил, что планирует повесить бутсы на гвоздь в европейском топ-клубе и не собирается устраивать себе заработки под конец карьеры: «Я хочу закончить на топ-уровне, хочу закончить достойно в хорошем клубе. Не собираюсь ехать в США, Катар, Дубай. Это неплохо, но я не вижу себя там».
В том же году Криштиану наехал на Хави, который поставил Месси выше Роналду как игрока. Португалец парировал, упрекнув легендарного полузащитника за переход в клуб из Катара: «Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», и его мнение мне неинтересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен».
Годы спустя Роналду пришлось изменить свою позицию — в 38 лет уже он уехал доигрывать в Саудовскую Аравию.
Экс-партнер Роналду по «МЮ» Гари Невилл оценил решение португальца.
«Я чувствовал, что он захочет остаться — по крайней мере до конца этого сезона — в одной из топ-лиг Европы, забить больше голов и, возможно, попытаться найти клуб Лиги чемпионов. Переход в «Аль-Наср» говорит о том, что предложение было ошеломляющим. Возможно, для него просто не нашлось клуба в Европе, поэтому он почувствовал, что это лучший вариант на данный момент.
Но все должно было завершиться до чемпионата мира. Это неизбежность, которая приближалась последние пару недель, и теперь, похоже, Криштиану собирается завершить свою карьеру в Саудовской Аравии», — цитирует англичанина Sky Sports.
Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер тоже не рад решению Роналду: «Грустный конец для него в каком-то смысле. Роналду и Месси — два величайших футболиста. Роналду завершил карьеру во время интервью с Пирсом Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022. Это не лучший способ уйти».
А боец UFC Арнольд Аллен подцепил критиков Роналду, напомнив о космической зарплате. «Мне нравится видеть, как люди называют Криштиану Роналду жадным за подписание денежного контракта в конце карьеры. Но кто бы не согласился получать 485 тысяч фунтов стерлингов в день?»
Португальский футбольный эксперт Педро Сепульведа считает, что теперь Роналду нельзя считать лучшим игроком мира: «Роналду, возможно, лучший португальский игрок в истории футбола, поэтому неожиданно видеть его в такой команде, как «Аль-Наср». Но дело в том, что не было ни клубов, ни предложений, не было встреч между его агентом и другими клубами, чтобы даже попытаться договориться о цене.
Игрок, который, как мы видели в сборной, не является тем, кто, вероятно, лучше всего подходит для создания атмосферы в раздевалке. Это и повлияло на переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср». У него не было другого выбора. Этот ход немного портит его историю, потому что мы всегда говорили о нем как о лучшем игроке в мире, а теперь можем считать его просто лучшим португальцем».
Экс-футболист «МЮ» и сборной Англии, а сейчас эксперт на ТВ Рио Фердинанд считает, что переход в клуб из Саудовской Аравии не отличается от переезда других звезд в МЛС. Бывший партнер Роналду поддержал португальца.
«Здорово было наблюдать, как Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни и Стивен Джеррард отправлялись в Америку. Отличный способ завершить карьеру, получить большие деньги, перебраться в не столь конкурентную лигу. Они этого заслуживали, они заработали такое право. Только это я и видел в медиа. Но когда речь зашла о Саудовской Аравии — это называют позором, и это печально. Дайте человеку уехать и жить, позвольте ему отправиться туда и получить удовольствие от этого. Это новое приключение, он берет с собой семью, чтобы познакомиться с новой культурой», — сказал Фердинанд.
Ожидаемо Роналду поддержали его сестры — Катя и Элма Авейру.
«Гордость моей жизни... Снова творит историю», — написала Катя в соцсетях. А так отреагировала Элма: «Поздравляю, мой король. Бог знает все и может сделать все. И мы всегда с тобой. Потому что ты король».
Сам Криштиану объяснил свой выбор клуба тем, что ему нравится стратегия руководства: «Я жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране. Видение «Аль-Насра» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов».