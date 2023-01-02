«Грустный конец Роналду, он завершил карьеру в интервью Моргану». Эксперты и СМИ — о переходе Криштиану в «Аль-Наср»

Португалец будет доигрывать в Саудовской Аравии.

Теперь официально — Криштиану Роналду перешел в клуб «Аль-Наср». В Саудовской Аравии у него будет сумасшедший контракт с окладом 75 миллионов долларов в год. Уже 3 января клуб проведет презентацию новичка, на которой должно присутствовать около 30 тысяч болельщиков.

«СЭ» собрал мировую реакцию на, пожалуй, самый неоднозначный трансфер последних лет.

Роналду семь лет назад: «Хочу закончить на топ-уровне, достойно»

Интересно, что изначально Роналду точно не планировал ехать в Саудовскую Аравию. В одиозном интервью Пирсу Моргану он не стал поправлять журналиста, когда тот отмечал, что для Криштиану важнее играть на топ-уровне, а не зарабатывать большие деньги в Саудовской Аравии.

А в 2015 году Роналду четко проговорил, что планирует повесить бутсы на гвоздь в европейском топ-клубе и не собирается устраивать себе заработки под конец карьеры: «Я хочу закончить на топ-уровне, хочу закончить достойно в хорошем клубе. Не собираюсь ехать в США, Катар, Дубай. Это неплохо, но я не вижу себя там».

В том же году Криштиану наехал на Хави, который поставил Месси выше Роналду как игрока. Португалец парировал, упрекнув легендарного полузащитника за переход в клуб из Катара: «Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», и его мнение мне неинтересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен».

Годы спустя Роналду пришлось изменить свою позицию — в 38 лет уже он уехал доигрывать в Саудовскую Аравию.

Первые футболки Криштиану Роналду в клубном магазине "Аль-Насра". Фото AFP Фото AFP

«Кто отказался бы получать 485 тысяч фунтов стерлингов в день?»

Экс-партнер Роналду по «МЮ» Гари Невилл оценил решение португальца.

«Я чувствовал, что он захочет остаться — по крайней мере до конца этого сезона — в одной из топ-лиг Европы, забить больше голов и, возможно, попытаться найти клуб Лиги чемпионов. Переход в «Аль-Наср» говорит о том, что предложение было ошеломляющим. Возможно, для него просто не нашлось клуба в Европе, поэтому он почувствовал, что это лучший вариант на данный момент.

Но все должно было завершиться до чемпионата мира. Это неизбежность, которая приближалась последние пару недель, и теперь, похоже, Криштиану собирается завершить свою карьеру в Саудовской Аравии», — цитирует англичанина Sky Sports.

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер тоже не рад решению Роналду: «Грустный конец для него в каком-то смысле. Роналду и Месси — два величайших футболиста. Роналду завершил карьеру во время интервью с Пирсом Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022. Это не лучший способ уйти».

А боец UFC Арнольд Аллен подцепил критиков Роналду, напомнив о космической зарплате. «Мне нравится видеть, как люди называют Криштиану Роналду жадным за подписание денежного контракта в конце карьеры. Но кто бы не согласился получать 485 тысяч фунтов стерлингов в день?»

Криштиану Роналду. пресс-служба ФК "Аль-Наср"

«Дайте человеку уехать и жить, получать удовольствие»

Португальский футбольный эксперт Педро Сепульведа считает, что теперь Роналду нельзя считать лучшим игроком мира: «Роналду, возможно, лучший португальский игрок в истории футбола, поэтому неожиданно видеть его в такой команде, как «Аль-Наср». Но дело в том, что не было ни клубов, ни предложений, не было встреч между его агентом и другими клубами, чтобы даже попытаться договориться о цене.

Игрок, который, как мы видели в сборной, не является тем, кто, вероятно, лучше всего подходит для создания атмосферы в раздевалке. Это и повлияло на переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср». У него не было другого выбора. Этот ход немного портит его историю, потому что мы всегда говорили о нем как о лучшем игроке в мире, а теперь можем считать его просто лучшим португальцем».

Экс-футболист «МЮ» и сборной Англии, а сейчас эксперт на ТВ Рио Фердинанд считает, что переход в клуб из Саудовской Аравии не отличается от переезда других звезд в МЛС. Бывший партнер Роналду поддержал португальца.

«Здорово было наблюдать, как Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни и Стивен Джеррард отправлялись в Америку. Отличный способ завершить карьеру, получить большие деньги, перебраться в не столь конкурентную лигу. Они этого заслуживали, они заработали такое право. Только это я и видел в медиа. Но когда речь зашла о Саудовской Аравии — это называют позором, и это печально. Дайте человеку уехать и жить, позвольте ему отправиться туда и получить удовольствие от этого. Это новое приключение, он берет с собой семью, чтобы познакомиться с новой культурой», — сказал Фердинанд.

Ожидаемо Роналду поддержали его сестры — Катя и Элма Авейру.

«Гордость моей жизни... Снова творит историю», — написала Катя в соцсетях. А так отреагировала Элма: «Поздравляю, мой король. Бог знает все и может сделать все. И мы всегда с тобой. Потому что ты король».

Сам Криштиану объяснил свой выбор клуба тем, что ему нравится стратегия руководства: «Я жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране. Видение «Аль-Насра» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов».