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Трансферы

Сегодня, 08:20

Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА. «Манчестер Сити» нацелился на Хакими. Кейн может перейти в «Баварию»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Футболист Вагнер Лав.
Вагнер Лав.
Фото Global Look Press
Футболист Ашраф Хакими.
Ашраф Хакими.
Фото Global Look Press
Футболист Ромелу Лукаку.
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Футболист Харри Кейн.
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Вагнер Лав готов приехать в ЦСКА и РПЛ

Легенда ЦСКА Вагнер Лав готов вернуться в Россию. О желании 39-летнего форварда еще поиграть в РПЛ рассказал его агент Эвандро Феррейра: «Я неоднократно говорил: Вагнер Лав всегда готов вернуться в Россию и в ЦСКА. С этим клубом связано лучшее время в его карьере. Летом 2020-го, трансфер был очень близок, после чего мы не общались с клубом», — заявил он Metaratings.

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При этом Вагнер Лав может летом сыграть за ЦСКА в товарищеском матче с «Динамо» в межсезонье. По информации «РБ Спорт», помимо нападающего на матче ждут и другую легенду — Даниэла Карвальо.

Весной ЦСКА уже приглашал Вагнера поучаствовать в товарищеской игре с медикомандой 2Drots, но тогда бразилец не смог приехать из-за обязательств перед своим клубом.

Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013 году, и трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России, а также Кубок УЕФА в 2005-м году.

Футболист Ашраф Хакими.
Ашраф Хакими.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» хочет заменить Канселу на Хакими

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити», скорее всего, расстанется с двумя крайними защитниками: Кайл Уокер близок к трансферу в «Баварию», а Жоау Канселу, который последние полгода провел в аренде в мюнхенском клубе, после конфликта с Гвардиолой также вряд ли останется в клубе.

По данным Marca, «Манчестер Сити» попытается усилить правый фланг защиты футболистом «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафом Хакими. Кандидатуру 24-летнего защитника просит изучить лично Гвардиола.

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Источник отмечает, «Ман Сити» готов заплатить за Хакими большие отступные — Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

В начале июня издание RMC Sport сообщило, что «ПСЖ» отпустит игрока, если у того будет желание покинуть команду. По слухам, игроку в последние годы некомфортно в Париже и он хотел бы сменить команду.

Футболист Гарри Кейн.
Харри Кейн.
Фото Global Look Press

Кейн может перейти в «Баварию»

Немецкое издание Bild сообщает об интересе «Баварии» к 29-летнему нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну. Как отмечает источник, трансфер «актуален как никогда».

«Бавария» уже общалась с самим игроком на тему перехода. Контракт Кейна истекает в следующем году, и «Тоттенхэм» хочет выручить с его продажи 100 миллионов фунтов.

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Игроком ранее интересовался «Манчестер Юнайтед», который готов был подписать англичанина за 80 миллионов фунтов. Также летом интерес к Кейну приписывали «ПСЖ», «Челси» и «Реалу».

Футболист Ромелу Лукаку.
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

«Милан» может купить Лукаку

«Милан» связался с «Челси» по поводу трансфера Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport. 30-летний бельгиец может обойтись миланскому клубу 40 миллионов евро — за такую сумму с форвардом готов расстаться его нынешний клуб.

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У Лукаку, в прошлом сезоне выступавшего за «Интер» на правах аренды, также есть предложение от «Аль-Хилаля» — клуб из Саудовской Аравии готов платить бельгийцу 30 миллионов евро за сезон, но ему этот вариант неинтересен. Сам Ромелу хочет остаться в «Интере», но черно-синие не готовы заплатить «Челси» требуемые отступные и согласны лишь на очередную аренду.

Вагнер Лав
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Милан
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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