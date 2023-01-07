«Зенит» возьмет двух новичков, «Реал» может расстаться с Азаром, Бальбуэна останется в «Динамо»?

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Азар уйдет из «Реала»?

По информации Footmercato, главный тренер саудовского клуба «Аль-Наср» Руди Гарсия хочет пригласить в команду нападающего «Реала» Эдена Азара.

Гарсия уже разговаривал с Азаром по поводу возможного перехода. Отметим, что Гарсия и Азар отлично знакомы — именно при этом тренере бельгиец стал звездой «Лилля» и позже перебрался в «Челси». В текущем сезоне 31-летний вингер провел 6 матчей за «Реал», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт Азара с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Агапов — в ЦСКА

Защитник Илья Агапов перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода». Как сообщает пресс-служба армейского клуба, 21-летний защитник подписал долгосрочный контракт — до 2027 года. Футболист будет выступать под 77-м номером. Ранее портал Transfermarkt сообщал, что сумма сделки оценивается в 1,3 миллиона евро. В текущем сезоне Агапов сыграл за «Нижний» 13 матчей в РПЛ и 3 встречи в Кубке России.

Роман Бабаев и Илья Агапов. ПФК ЦСКА

«Торино» ведет Шомуродова

Итальянские СМИ предполагают, что после матча 16-го тура серии А «Торино» — «Верона» (1:1) туринский клуб стал фаворитом в борьбе за узбекского форварда «Ромы» Элдора Шомуродова. Ничейный исход против «Вероны», где роль выдвинутого форварда без особого успеха выполнял полузащитник Никола Влашич, показал руководству «Торино», что удачно завершить сезон без нового чистого форварда будет нереально. «Торино» и раньше был заинтересовал в услугах Шомуродова, с которым пытается расстаться «Рома», а сейчас туринский клуб готов активизироваться. Речь идет об аренде с правом выкупа, а в сделку с «Ромой» может быть включен полузащитник Саша Лукич. Ранее сообщалось, что 27-летним узбеком также интересуются «Фиорентина» и «Сампдория». Transfermarkt оценивает форварда в семь миллионов евро.

«Зенит» подпишет двух новичков

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес подтвердил, что бразильский клуб близок к подписанию полноценного контракта с нападающим «Зенита» Юри Алберто, сообщает Globo Esporte со ссылкой на эфир программы «Donos da Bola». Клуб из Сан-Паулу не будет ничего платить за футболиста, но в «Зенит» по условию соглашения перейдут защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос. «Коринтианс» сохранит определенный процент прав на обоих футболистов и будет владеть 50% прав на Юри Алберто. В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Коринтианс». Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.

Квинси Промес и Фабиан Бальбуэна. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Динамо» ждет Бальбуэна

Как стало известно «СЭ», в «Динамо» не поступала информация о том, что защитник Фабиан Бальбуэна собирается остаться в «Коринтиансе» на следующий сезон, как об этом поведало издание O Globo, ссылаясь на слова президента бразильского клуба Дуилио Монтейру Алвеса. Бело-голубые ожидают возвращения 31-летнего защитника 1 июня, согласно действующему контракту, который заканчивается летом 2025 года. Решение ФИФА о возможности приостановки соглашений с российскими клубами распространяется только на текущий сезон. «Коринтианс» не обращался в «Динамо» ни по поводу аренды Бальбуэна прошлым летом, ни сейчас. При этом у московского клуба есть предварительный интерес о трансфере парагвайца от другого бразильского, а также от испанского клубов. Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.