«Челси» сохраняет интерес к Захаряну, Рассказов может уйти из «Спартака», 9 игроков покинули «Химки»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Глушаков , Кухарчук и еще 7 футболистов покинули «Химки»

По данным «Чемпионата», в список игроков, на которых не рассчитывает подмосковный клуб, вошли Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Алексей Никитин, Егор Данилкин, Артур Черный, Кирилл Боженов и Александр Зуев.

Источник сообщает, что в настоящий момент все футболисты тренируются отдельно и не поехали с командой на сбор в Турцию.

— До конца причины [прекращения сотрудничества] я сам не знаю, — сказал «СЭ» Кухарчук. — Клуб принял такое решение. Коллегиальное, наверное: тренерское и руководителей, видимо. Мы нашли точки соприкосновения. Договорились и расторгли контракт по обоюдному согласию. Все нормально в этом плане.

— Для вас такой поворот событий не стал неожиданностью?

— На протяжении всего сезона у нас в «Химках» происходили разные вещи. Например, капитана отстраняли от тренировок. Так что в принципе я был готов к любой ситуации. Расставание не стало для меня неожиданным.

Денис Глушаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Рассказов может уйти из «Спартака»

«Спартак» ведет активные переговоры с потенциальными покупателями по защитнику Николаю Рассказову, утверждает Telegram-канал «КБ ТЕЛЕГА».

В услугах Рассказова заинтересованы несколько клубов РПЛ. В случае достижения соглашения «Спартак» отпустит воспитанника бесплатно, так как его контракт истекает по окончании сезона и продлевать его не планировали.

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы Рассказова, в разговоре с «СЭ» пояснил, что окончательного решения по будущему футболиста пока не принято.

«На сегодняшний день мы не определились. Мы общаемся с руководством по поводу продления контракта. Интерес от других клубов был, ни для кого не секрет, наверное. Продление контракта не рассматривается? Почему? Все везде рассматривается. Это разговор ни о чем. У футболиста есть действующий контракт, есть определенные предложения у «Спартака» по Рассказову. Будет приниматься решение, как лучше для футболиста: или остаться в «Спартаке», или куда-то уходить. Пока это все преждевременно», — сказал Мижигурскис.

25-летний защитник — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Захарян по-прежнему интересен «Челси»

Однако трансфер хавбека «Динамо» не в приоритете из-за большого количества переговоров с другими игроками, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Челси» все еще заинтересован в подписании Захаряна, это точно. Это один из талантов, за которыми клуб следит. Но сейчас «Челси» работает над большим количеством сделок. Не все удается осуществить быстро, это совершенно нормально. Сам игрок хотел бы перейти в «Челси», — цитирует Романо CaughtOffside.

В августе лондонский клуб был готов активировать опцию выкупа полузащитника, но сделка сорвалась из-за проблем с денежными переводами — лондонский клуб не нашел способ перечислить всю сумму «Динамо» до дедлайна. В результате 1 сентября бело-голубые объявили о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

«Локомотив» не смог договориться об аренде защитника ПАОК, который играл в «Ростове»

Агент исландского защитника ПАОК Сверрира Ингасона Тассос Пападопулос специально для «СЭ» прокомментировал потенциальную сделку с «Локомотивом» и «Зенитом», о которых ранее писал инсайдер Иван Карпов.

«Мы уже какое-то время знаем об интересе «Локомотива». Но та структура перехода, которую они хотели сделать, на данный момент не позволяет Ингасону совершить трансфер. Если их возможности поменяются, мы сможем поговорить снова.

На данный момент Ингасон — капитан и лидер ПАОК. Это значит, что для клуба его уход будет большой потерей. С другой стороны, если мы договоримся о деталях, которые устроят обе стороны, Сверрир знает, что «Локомотив» и «Зенит» — хорошие клубы. Он играл против них несколько раз, поэтому в курсе уровня этих российских команд".

За ПАОК футболист выступает с 2019 года. В текущем сезоне 29-летний исландец провел за команду 17 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Напомним, что с 2017 по 2018 год он играл в «Ростове».

Сверрир Ингасон. Фото Global Look Press

«Краснодар» не смог подписать защитника «Црвены Звезды»

Как утверждает Sport24, Страхини Эракович мог перейти в «Краснодар», но стороны не смогли договориться о сумме трансфера.

Сербский клуб запросил 10 миллионов евро — в «Краснодаре» посчитали эту цену завышенной, так как рассчитывали потратить 4 миллиона (эта сумма не устроила представителей «Црвены»).

В нынешнем сезоне 21-летний Страхиня Эракович провел за «Црвену Звезду» 27 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Феликс перейдет из «Атлетико» в «Челси»

По информации The Athletic, «Челси» и «Атлетико» достигли устной договоренности об аренде Жоау Феликса.

Английский клуб заплатит за аренду 11 миллионов евро. Это ниже суммы, которую изначально рассчитывали получить мадридцы.

Журналист Бейн Джейкобс утверждает, что лондонский клуб будет платить португальцу всю зарплату во время аренды. Также «синие» хотели включить в сделку пункт о возможном выкупе 23-летнего хавбека, но «Атлетико» настаивает на аренде без этой опции.

В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико».

Контракт Жоао с мадридским клубом истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс. Фото Global Look Press

Моуриньо отказал сборной Бразилии

По данным Sport.es, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии

59-летний специалист намерен остаться в итальянском клубе, чтобы завоевать несколько титулов.

Сборная Бразилии осталась без главного тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил, что покидает свой пост после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.