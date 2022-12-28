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Трансферы

Сегодня, 08:30

«Торпедо» возьмет Ломовицкого, в «Зенит» едет новый бразилец, Кришито вернулся в «Дженоа»

Матвей Морозов
Корреспондент
Александр Ломовицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Доменико Кришито.
Фото Официальный Twitter-аккаунт ФК «Дженоа»
Юсуф Языджи.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Ломовицкий близок к трансферу в «Торпедо»

По информации «РБ Спорт», «Торпедо» ведет переговоры о переходе полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого. Права на футболиста принадлежат казанской команде, но первую часть сезона игрок провел в аренде в «Химках».

Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро. В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за подмосковный клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

 
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Самошников может перейти в «Зенит» или «Локо»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

«Мы контактируем с «Зенитом». Я общался с их представителями. Был интерес летом, и сейчас он сохраняется. Вероятность того, что он сменит команду зимой, всегда есть. Если клубы договорятся между собой, то все возможно. Но у Ильи еще действует контракт с «Рубином» до лета», — сказал Моисеев.

Помимо «Зенита», Самошниковым интересуется «Локомотив». Однако Сам футболист уверяет, что не контактировал с московским клубом и рассчитывает отработать контракт с «Рубином» до конца.

Самошников выступает за «Рубин» с 2020 года. Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

Илья Самошников. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Илья Самошников.
Федор Успенский, Фото "СЭ"

Ренан перейдет в «Зенит»

По данным «РБ Спорт», полузащитник «Коринтианса» Роберт Ренан подпишет контракт с «Зенитом» на пять лет. Как сообщает источник, 19-летний бразилец присоединится к питерскому клубу этой зимой.

Также сообщается, что нападающий Юри Алберто, принадлежащий «Зениту», останется в «Коринтиансе», за который в текущем сезоне выступает на правах аренды. Сине-бело-голубым будут принадлежать 50 процентов прав на игрока. Transfermarkt оценивает Ренана в два миллиона евро.

 
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Кришито — в «Дженоа»

«Дженоа» объявил о возвращении защитника Доменико Кришито. О сроках соглашения с 35-летним итальянцем пока не сообщается. В ноябре 2022 года Доменико покинул «Торонто», за который он играл с лета нынешнего года, и объявил о завершении карьеры.

Кришито — воспитанник «Дженоа», он выступал за команду в разные периоды карьеры. На его счету 274 матча, 30 голов и 13 голевых передач в составе генуэзского клуба.

Доменико Кришито. Фото Официальный Twitter-аккаунт ФК «Дженоа»
Доменико Кришито.
Официальный Twitter-аккаунт ФК «Дженоа»

Языджи не будет в «Зените»?

Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику клуба Юсуфу Языджи.

«Зенит» интересуется Языджи? Такого намерения нет. Юсуф в аренде у нас до конца сезона», — сказала Агаоглу.

По информации 61Saat, турецкий полузащитник был близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга. Также сообщалось, что за 25-летним игроком следит «Динамо».

Юсуф Языджи. Фото Global Look Press
Юсуф Языджи.
Фото Global Look Press

Во второй части прошлого сезона Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды.

Александр Ломовицкий
Доменико Кришито
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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