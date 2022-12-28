«Торпедо» возьмет Ломовицкого, в «Зенит» едет новый бразилец, Кришито вернулся в «Дженоа»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Ломовицкий близок к трансферу в «Торпедо»

По информации «РБ Спорт», «Торпедо» ведет переговоры о переходе полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого. Права на футболиста принадлежат казанской команде, но первую часть сезона игрок провел в аренде в «Химках».

Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро. В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за подмосковный клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Самошников может перейти в «Зенит» или «Локо»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

«Мы контактируем с «Зенитом». Я общался с их представителями. Был интерес летом, и сейчас он сохраняется. Вероятность того, что он сменит команду зимой, всегда есть. Если клубы договорятся между собой, то все возможно. Но у Ильи еще действует контракт с «Рубином» до лета», — сказал Моисеев.

Помимо «Зенита», Самошниковым интересуется «Локомотив». Однако Сам футболист уверяет, что не контактировал с московским клубом и рассчитывает отработать контракт с «Рубином» до конца.

Самошников выступает за «Рубин» с 2020 года. Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

Илья Самошников. Федор Успенский, Фото "СЭ"

Ренан перейдет в «Зенит»

По данным «РБ Спорт», полузащитник «Коринтианса» Роберт Ренан подпишет контракт с «Зенитом» на пять лет. Как сообщает источник, 19-летний бразилец присоединится к питерскому клубу этой зимой.

Также сообщается, что нападающий Юри Алберто, принадлежащий «Зениту», останется в «Коринтиансе», за который в текущем сезоне выступает на правах аренды. Сине-бело-голубым будут принадлежать 50 процентов прав на игрока. Transfermarkt оценивает Ренана в два миллиона евро.

Кришито — в «Дженоа»

«Дженоа» объявил о возвращении защитника Доменико Кришито. О сроках соглашения с 35-летним итальянцем пока не сообщается. В ноябре 2022 года Доменико покинул «Торонто», за который он играл с лета нынешнего года, и объявил о завершении карьеры.

Кришито — воспитанник «Дженоа», он выступал за команду в разные периоды карьеры. На его счету 274 матча, 30 голов и 13 голевых передач в составе генуэзского клуба.

Доменико Кришито. Официальный Twitter-аккаунт ФК «Дженоа»

Языджи не будет в «Зените»?

Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику клуба Юсуфу Языджи.

«Зенит» интересуется Языджи? Такого намерения нет. Юсуф в аренде у нас до конца сезона», — сказала Агаоглу.

По информации 61Saat, турецкий полузащитник был близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга. Также сообщалось, что за 25-летним игроком следит «Динамо».

Юсуф Языджи. Фото Global Look Press

Во второй части прошлого сезона Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды.