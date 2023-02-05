«Реал» интересуется игроком «Зенита», Головин может перейти в «Боруссию», «Локомотив» теряет защитника

Главные трансферные новости дня — в обзоре «СЭ».

Мампасси переходит из «Локомотива» в «Антальяспор»

Турецкое издание Ajansspor сообщило, что 19-летний защитник уже прибыл в Турцию для подписания контракта с «Антальяспором». Детали трансферы пока не разглашаются. Марк Мампасси перешел в «Локомотив» из донецкого «Шахтера» зимой 2022 года и согласовал контракт до лета 2026 года. В этом сезоне РПЛ защитник провел семь матчей за московский клуб. Transfermarkt оценивает Мампасси в 1,2 миллиона евро.

Марк Мампасси. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Торпедо» подписало Юзепчука

Московское «Торпедо» объявило о трансфере 25-летнего полузащитника Романа Юзепчука из солигорского «Шахтера». После 17 туров «автозаводцы» занимают последнее место в РПЛ. Детали перехода не сообщаются. Transfermarkt оценивает игрока в 750 тысяч евро. В составе бывшей команды Юзепчук стал чемпионом Белоруссии в 2022 году.

Дивеев может покинуть ЦСКА

23-летний защитник Игорь Дивеев в ближайшее время может покинуть ЦСКА, об этом сообщил агент игрока Олег Еремин. «Гипотетически есть возможность какого-либо перехода. Не могу говорить на сто процентов, что Игорь останется в ЦСКА. Все может произойти быстро, если что. Переговоры с ЦСКА ведутся», — сказал Еремин «РБ Спорт».

Контракт футболиста с «армейцами» истекает летом 2024 года. В этом сезоне РПЛ Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Игорь Дивеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Реал» хочет приобрести новичка «Зенита»

19-летний защитник Роберт Ренан, права на которого «Зенит» купил в это трансферное окно, входит в сферу интересов «Реала». Мадридцы считают бразильца одним из самых перспективных футболистов на позиции центрального защитника, сообщает источник. Контракт Ренара с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Головин интересен дортмундской «Боруссии»

По сведениям Metarantings.ru, у немецкого клуба есть интерес к 26-летнему полузащитнику «Монако» Александру Головину. Дортмундцы еще не обращались к монегаскам по поводу перехода россиянина, но сам футболист согласен перейти в «Боруссию». Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне полузащитник провел за монегасков 20 матчей в Лиге 1, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

Фати может летом перебраться в «Манчестер Юнайтед»

По информации Diario Sport, 20-летний вингер «Барселоны» Ансу Фати интересен «Манчестер Юнайтед». На данный момент каталонцы не готовы обсуждать возможный трансфер, но к летнему трансферному окну ситуация может измениться.

Нападающий в этом сезоне чаще остается на скамейке запасных сине-гранатовых. Фати сыграл 19 матчей в ла лиге, но только в одной встрече провел на поле все 90 минут. В этих матчах Фати забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

Ансу Фати. Фото AFP

Месси не торопится продлевать контракт с «ПСЖ»

Журналист TyC Sports Гастон Эдул сообщил, что 35-летний Лионель Месси отложил встречу с боссами «ПСЖ» о продлении контракта. У нападающего есть сомнения насчет своего будущего во французском клубе. Перед подписанием нового контракта аргентинец хочет окончательно определиться, как он проведет заключительные годы карьеры.

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году в статусе свободного агента. В этом сезоне лиги 1 аргентинец провел 18 матчей, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.