«Химки» взяли в аренду Бакаева, «Вест Хэм» подписывает Фюллькруга, Миранчук поедет к Чалову?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Бакаев — в «Химках»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Химки» на правах аренды. 28-летний футболист будет выступать за подмосковную команду до окончания нынешнего сезона.

Бакаев перешел в «Зенит» в июле 2022 года в качестве свободного агента. С сентября 2023 по июнь 2024 года россиянин играл за клуб ОАЭ «Аль-Вахда» на правах аренды. В общей сложности футболист провел 25 матчей в составе команды из Абу-Даби, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Маркиньос переходит в «Спартак»

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Бенефито Бензе сообщил «СЭ», что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком». «Маркиньос в Москве, он сам мне об этом сказал. Думаю, что он подпишет контракт со «Спартаком», — сказал Бензе «СЭ».

Ранее стало известно, что Маркиньос окончательно готов присоединиться к «Спартаку». Сумма трансфера игрока составит пять миллионов евро, а зарабатывать в московской команде полузащитник будет 1,2 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, забил семь голов и сделал десять результативных передач.

Амин Харит. Фото Global Look Press

«Зениту» интересен Арит

«Зенит» ведет переговоры с французским «Марселем» по трансферу марокканского полузащитника Амина Арита, сообщает журналист Андрей Панков.

Петербургский клуб активно интересуется полузащитником и ведет переговоры по его трансферу.

В сезоне-2023/2024 французской Лиги 1 27-летний Амин Арит провел 28 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Гонсалес перейдет в «Краснодар»

Защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес подтвердил, что этим летом перейдет в «Краснодар». «Ни я, ни клуб, ни моя семья не ожидали этого, но в футболе есть одна особенность: мы никогда не знаем, что может случиться или где мы окажемся завтра, и вот так оно и произошло», — приводит слова Гонсалеса As со ссылкой на его интервью IB3.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» договорился о трансфере уругвайского защитника за четыре миллиона евро. «Быки» готов платить 29-летнему игроку в два раза больше, чем он получал в Испании.

Гонсалес перешел в «Мальорку» в 2022 году. В прошлом сезоне футболист забил один гол и отдал один ассист в 34 играх чемпионата Испании.

Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Антон Миранчук может перейти в ПАОК

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника Антона Миранчука, ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в греческий ПАОК

«Сейчас Миша Прокопец находится в Салониках и будет общаться с ПАОК. Он имеет от нас все полномочия. Это наш партнер, близкий партнер. Переговорит с тренером, спортивным директором и президентом клуба, передаст всю закрытую информацию и все нюансы, которые будут за и против. Но именно сейчас никакого перехода нет. Пока даже переговоров не состоялось», — цитирует Шпинева Metaratings.

28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в статусе свободного агента, его контракт с московским клубом истек в конце прошлого сезона. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за железнодорожников 38 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

«Динамо» не интересовалось Хамесом

Московское «Динамо» не рассматривало подписание полузащитника «Сан-Паулу» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса, заявил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что бело-голубые этим летом интересовались Родригесом.

Колумбийский футболист был признан лучшим игроком завершившегося Кубка Америки-2024. В шести матчах турнира колумбиец стал автором одного забитого мяча и шести голевых передач.

Хамес выступает за «Сан-Паулу» с 2023 года. В составе бразильской команды футболист провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Никлас Фюллькруг. Фото Global Look Press

«Вест Хэм» подписывает Фюллькруга

Дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм Юнайтед» достигли договоренности о переходе 31-летнего нападающего Никласа Фюллькруга в лондонский клуб за 30 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «молотобойцы» заплатят 26 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 4 миллиона в виде дополнительных выплат. Контракт с Фюллькругом рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата нападающего в новом клубе составит три миллиона евро.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

Довбик — в «Роме»

Теперь официально: нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик перешел в «Рому», сообщает пресс-служба испанского клуба. Сумма перехода составила 30,5 миллиона евро. Футболист будет выступать за римлян под 11-м номером.

В прошлом сезоне 27-летний Довбик стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата. Он забил 24 мяча и отдал восемь голевых передач в 36 матчах.

Нани — в «Эштреле»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани стал игроком «Эштрелы», сообщается на официальном сайте португальского клуба. 37-летний футболист заключил контракт до июня 2025 года.

Также Нани известен по своей игре за такие клубы, как «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсия», «Лацио», «Орландо», «Венеция» и «Мельбурн». Португальский футболист провел сезон-2023/2024 в составе «Адана Демирспор». В составе турецкого клуба Нани сыграл 34 матча во всех турнирах и сумел отметиться четырьмя голами и тремя результативными передачами.