Итоги трансферного окна: хаос в «Челси», «Ман Сити» в плюсе на 100 миллионов и отступление Саудовской Аравии

Главные тренды завершившегося периода дозаявок в Европе.

Отсутствие супердорогих трансферов

Это даже немного удивительно, но прошедшим летом не было каких-то поражающих воображение с финансовой точки зрения переходов. Притом что интересных сделок было немало. Наконец-то закончилась сага имени Килиана Мбаппе — француз перешел в «Реал», но на правах свободного агента. Рахим Стерлинг, видимо, задался целью поиграть за все топ-клубы АПЛ — из западного Лондона («Челси») он переехал в северный («Арсенал»). Но на правах аренды. Многострадальный Джейдон Санчо попробует перезапустить карьеру в «Челси» — но это тоже аренда. На «Стэмфорд Бридж», кажется, офис и бухгалтерия летом работали в две смены — но это уже дело привычное.

Тем не менее самый дорогой трансфер лета — переход аргентинца Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за 75 миллионов евро. Для сравнения, в прошлом году было аж три трансфера дороже 100 миллионов евро и семь — дороже 90 миллионов евро. Летом 2023-го переход Альвареса был бы только на 8-м месте в списке самых дорогих, а сделка по Доминику Соланке (2-е место этим летом) не попала бы даже в топ-10. Замыкающий же в этом году десятку самых дорогих переходов трансфер Майкла Олисе из «Кристал Пэлас» в «Баварию» (53 миллиона евро) год назад был бы только на 23-м месте.

Если же отмотать еще чуть назад, то летом-2022 было четыре трансфера дороже 80 миллионов евро, а летом 2021-го — три (и два из них больше 100 миллионов). Даже в ковидное лето-2020, когда рынок чуть замер и многие старались не рисковать, не тратить слишком много, не зная, куда все повернется, было три перехода дороже, чем сделка по Альваресу. Вообще же, последний раз трансфер на 75 миллионов евро был бы на первом месте больше 10 лет назад — летом 2012 года, когда самым дорогим стал переход Тиагу Силвы из «Милана» в «ПСЖ» за 42 миллиона.

Фото «СЭ»

Рост расходов на трансферы

Однако тот факт, что этим летом не было супердорогих переходов, вовсе не означает, что рынок просел, клубы стали тратить меньше, включился режим экономии и так далее. Нет, расходы на приобретение игроков продолжают расти, равно как и средняя стоимость трансферов.

Минувшим летом клубы из топ-5 европейских лиг суммарно потратили на приобретение новых игроков 5,235 миллиарда евро. Да, это меньше, чем летом-2023, когда эти расходы составили 5,825 миллиарда. И вместе с отсутствием супердорогих переходов это вроде бы говорит об охлаждении рынка. Но есть один важный нюанс, который нельзя не учитывать: год назад была экспансия клубов из Саудовской Аравии. Они взорвали рынок, пачками собирая звезд и просто приличных футболистов из Европы. Тогда саудовская лига потратила 950 миллионов евро, уступив по этому показателю только АПЛ. А европейские клубы, на которые свалился этот мешок денег, получили возможность инвестировать эти средства в новых игроков взамен ушедших.

В этом году такой финансовой инъекции с Ближнего Востока не было. Поэтому логично сравнить нынешние расходы с теми, что были летом 2022-го, а тогда суммарные траты на трансферы составили 4,83 миллиарда, то есть почти на 500 миллионов меньше, чем сейчас. Летом-2021 эта сумма была и вовсе всего лишь 3,2 миллиарда. Так что, на мой взгляд, вполне уместно говорить о росте.

Так, клубы АПЛ третье лето подряд потратили на новичков более двух миллиардов евро — а именно 2,35 миллиарда. Год назад вообще было аж 2,8 миллиарда евро, сейчас — меньше, но очевидно, что расходы более двух миллиардов — это теперь новая нормальность для английских клубов.

Отметки в миллиард евро достигла и итальянская серия А. Такое, впрочем, случается не в первый раз: летом-2019 миллиардный рубеж преодолели сразу три лиги — АПЛ, серия А и ла лига, а суммарные расходы топ-5 европейских чемпионатов составили 5,67 миллиарда. Но вполне можно предположить, что следующим летом эти доковидные и досаудовские цифры будут перебиты.

Фото «СЭ»

Саудовское затишье

И раз уж мы заговорили о Саудовской Аравии, то еще один тренд этого трансферного лета — заметный спад активности местных клубов. В прошлом году это был настоящий взрыв: 950 миллионов евро расходов, и на Аравийский полуостров переехали Неймар, Карим Бензема, Малком, Эмерик Ляпорт, Нголо Канте, Сергей Милинкович-Савич, Рияд Марез, Роберто Фирмину, Джордан Хендерсон, Фабинью, Марцело Брозович и так далее.

Этим летом саудовские клубы потратили в два раза меньше — 454 миллиона евро, а из громких имен на Аравийский полуостров перебрались лишь Мусса Диаби (60 миллионов евро), Жоау Канселу (25 миллионов), Айван Тоуни (42 миллиона) да Пьер-Эмерик Обамеянг (9 миллионов). Особенно интересен, конечно, случай Диаби: французскому вингеру всего 25 лет, он провел мощный дебютный сезон в АПЛ за «Астон Виллу» (10+9 во всех турнирах), мог бы сейчас сыграть в Лиге чемпионов, но предпочел перейти в «Аль-Иттихад».

Судя по всему, такого безумия, как летом 2023-го, больше ожидать не приходится. Саудовская Аравия останется заметным игроком на рынке, особенно учитывая, что в 2034-м там пройдет чемпионат мира и до того сворачивать футбольную активность там никто не будет (если, конечно, не случится какого-то ЧП, а в монархиях или персонифицированных автократиях такие риски есть всегда).

Фото «СЭ»

«Челси» снова тратит больше всех

Это, в принципе, давно уже не новость. Такое ощущение, что на «Стэмфорд Бридж» запустили крупный ландромат (сеть банков-«прачечных») под прикрытием футбольного клуба, а Тодд Боэли и компания занимаются отмывом денег, причем в особо крупных размерах. Прошлым летом «Челси», по сути, распродал старую команду и набрал новую, а сейчас история повторилась. Ведь синие — не только самый активный покупатель, но и самый активный продавец.

В какие-то моменты доходило до абсурда: на контрактах в первой команде «Челси» было 43 футболиста, из них восемь вратарей. И если полтора года назад в действиях Боэли и его команды можно было пытаться искать какую-то систему, то сейчас все происходящее выглядит как абсолютный хаос.

Фото «СЭ»

Фото «СЭ»

Английские клубы — топ-продавцы

К тому, что клубы АПЛ много тратят, все уже давно привыкли, и в том, что в топ-10 покупателей входят клубы типа «Вест Хэма» или «Брайтона», нет ничего удивительного. А вот то, что английские команды наверху списка топ-продавцов — это как-то непривычно.

Впрочем, это все довольно логично. Нужно вписываться в ФФП, как местный, так и европейский, соответственно, нужно не только покупать, но и продавать. Понятно, что нынешний «Челси» — это диагноз. Но есть и пример «Астон Виллы»: Диаби сорвался в Саудовскую Аравию (60 миллионов), ведущего полузащитника Дугласа Луиза взял «Ювентус» (46 миллионов), на место последнего был куплен Амаду Онана (59 миллионов) — так миллионы и набегают на места как в числе топ-продавцов, так и топ-покупателей.

Фото «СЭ»

Но вот что по-настоящему удивительно, так это то, что два английских клуба — лидеры по положительному трансферному балансу. Правда, случай «Лидса» вполне объясним: в прошлом году команда из Йоркшира вылетела из АПЛ, но сохранила состав, рассчитывая быстро вернуться. Вернуться не получилось, «парашютные» деньги закончились, пришлось устраивать распродажу.

Но вот «Манчестер Сити» с сальдо в плюс 116 миллионов евро — это что-то невероятное. Всего одна покупка: Савиньо за 25 миллионов евро. Впрочем, продаж тоже не так много: Альварес, Канселу плюс 22-летний защитник Тэйлор Харвуд-Беллис, которого за 23 миллиона евро взял «Саутгемптон», и еще несколько молодых ребят (продажа воспитанников академии всегда приносила «Сити» хорошие деньги). Ничего сенсационного. По сути, ушел Альварес, который хотел играть больше, на его место в группу атаки пришел Савиньо. Возможно, такое положительное сальдо «Сити» — не более чем стечение обстоятельств. Но все равно это то, что стоит отметить и зафиксировать.