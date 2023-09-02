Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех

По британским соцсетям уже пару лет гуляет мем, в котором сравниваются цены на футболистов в зависимости от их национальности. Если верить шутке, то условный бразилец Жоау Филипе будет стоить 20 миллионов фунтов, сопоставимый по уровню и качествам итальянец Джорджо Филиппини — 30 миллионов, а аналогичный англичанин Джон Филлипс — все сто.
Конечно, это преувеличение, хотя игроки с Британских островов за последние годы действительно заметно выросли в цене: достаточно сказать, что 16 из 20 самых дорогих трансферов англичан в истории состоялись после 2019 года.
Мы привыкли к тому, что клубы АПЛ много тратят, но в это окно спрос на футболистов с паспортом Соединенного Королевства вырос и за рубежом. «Бавария» и «Реал» не пожалели 100 миллионов евро на Харри Кейна и Джуда Беллингема, а крупнейшая сумма лета была заплачена за опорника «Вест Хэма» Деклана Райса — «Арсенал» выложил 116,6 миллиона евро. На 11-е место попал еще один игрок сборной Англии — Мэйсон Маунт, сменивший «Челси» на «МЮ».
Трансфер Кейна стоит выделить отдельно, потому что за немецкий суперклуб до него играли всего два англичанина. Но тут — особая история: один из сильнейших форвардов современности в Мюнхене получит реальный шанс завоевать первый трофей в карьере. Трудно вообразить трансфер, который был бы так же тепло встречен нейтральными болельщиками, ведь Кейна любят многие — не только за результативность, но и за корректное поведение.
Не менее громкий трансфер — переход Лионеля Месси в «Интер Майами». Footmercato сообщал, что «Аль-Хиляль» предлагал аргентинцу 1,2 миллиарда евро за два года, и в какой-то момент его переезд в Саудовскую Аравию казался неминуемым. Но Месси перебрался в клуб Дэвида Бекхэма и уже покоряет США.
Сменил команду и другой звездный ветеран — Неймару 31 год, и он мог бы еще поиграть за «ПСЖ», но соблазнился деньгами Саудовской Аравии. Можно сказать, что «Аль-Хиляль» купил его вместо Месси и Мбаппе, так как для них берегли 10-й номер, но в итоге он достался именно бразильцу. Неймар обошелся аравийскому клубу в 90 миллионов евро и стал крупнейшей покупкой в истории местной лиги, а заодно установил мировой рекорд: на протяжении всей карьеры за трансферы бразильца клубы в совокупности заплатили 400 миллионов евро. И, разумеется, он уже шестой год удерживает лидерство по отдельной сумме трансфера.
Переходы Месси и Кейна — это, конечно, интересно. Но очевидно, что годы спустя лето 2023 года будут прежде всего вспоминать по беспрецедентному ажиотажу в Саудовской Аравии.
В последние месяцы на Западе неоднократно сравнивали интерес азиатского королевства к футболу с Китаем и даже Россией, но суммы, фигурирующие в контрактах новичков Саудовской Про-лиги, рядом не стоят с этими странами. На Аравийском полуострове нет никаких рамок, ведь летом туда реально могли переехать Месси, Мбаппе и Салах, а список состоявшихся трансферов пестрит от фамилий игроков первой величины: Неймар, Марез, Бензема, Канте, Мане, Фирмино, Фабиньо, Хендерсон, Ляпорт, Брозович, Милинкович-Савич, Митрович, Кулибали и, конечно же, Малком теперь играют в одной лиге с Криштиану Роналду.
О масштабе массовой закупки аравийцев наглядно говорит таблица лиг, с наибольшим отрицательным трансферным балансом. Саудовская Аравия — на втором месте, хотя окно там закрывается только на следующей неделе.
Причины такого интереса кроются в государственной программе по привлечению внимания к своей стране. Правительство Саудовской Аравии хочет улучшить ее имидж, заманить к себе больше инвесторов и туристов, отсюда и безумные траты на самый популярный в мире вид спорта. Саудовская Аравия всерьез намерена принять у себя чемпионат мира 2030 года, так что эту закупку уместно расценивать еще и как рекламную кампанию. И да — летом-2023 все не ограничится, громкие покупки еще будут.
Еще один факт, подчеркивающий аномалию этого окна: на втором месте в списке главных клубов-транжир находится «Аль-Хиляль», а всего в топ-10 — сразу три клуба из Саудовской Аравии.
Усилим эффект и для примера возьмем «Аль-Ахли» — новичка Саудовской Про-лиги. До этого сезона за все время существования этот клуб потратил на трансферном рынке около 120 миллионов евро, а за одно лишь лето-2023 — 184 миллиона. «Аль-Хиляль», как вы понимаете, раньше тоже никогда не выкладывал 350 миллионов евро за пару месяцев.
А на первом месте все стабильно. В прошлом сезоне «Челси» установил сразу два мировых рекорда: никто раньше не расходовал 611 миллионов евро за два трансферных окна, а также 330 миллионов за зиму. Сейчас сбита еще одна планка: 464 миллиона евро — новая крупнейшая в истории сумма, потраченная каким-либо клубом за одно трансферное окно. Синие совершили сразу 11 покупок. Но еще больше игроков покинули «Стэмфорд Бридж».
Среди клубов, больше всего заработавших на трансферах, ожидаешь увидеть португальцев или голландцев. Но в этом сезоне все иначе. Прославленные дельцы из «Бенфики», к примеру, вообще заработали лишь 20 миллионов евро, хотя через год эта сумма наверняка увеличится — Гонсалу Рамуш формально перешел в «ПСЖ» на правах аренды, но с опцией выкупа.
Прошлым летом в топ-6 по доходам от продаж попали «Аякс», «Манчестер Сити», «Бенфика», «Аталанта», «Брайтон», «Спортинг» и «Монако» — привычные лица. На этот раз в семерке оказались аж пять команд из Англии и четыре из АПЛ — лиги, которая традиционно за явным преимуществом обходит всех по расходам.
Увидеть «Челси» вверху этого списка особенно сюрреалистично, хотя все логично: в первой половине лета синие устроили массовую чистку состава (ушли Хаверц, Маунт, Ковачич и другие видные футболисты), а во второй в основном закупались. Другими словами, бухгалтерия «Челси» летом работала круглосуточно.
Если анализировать список крупнейших покупок лета, то можно заметить, что в нем огромное число центральных полузащитников. Беллингем, Райс, Кайседо, Лавиа, Макаллистер, Собослаи, Эндо, Гравенберх, Маунт, Тонали, Нунеш, Угарте, Невеш, Милинкович-Савич, Мэддисон, Фабиньо, Амрабат — все эти топ-футболисты сменили клубную прописку этим летом. Кто-то из них — чистый опорник, кто-то склонен к атаке, но все они играют в середине поля.
Вы можете считать, что это подгон задачи под ответ, но раньше такого мощного акцента на середину поля не было. Во все времена самыми дорогостоящими и привлекательными футболистами считались нападающие, ведь именно они забивают мячи и чаще всего приносят победы. И даже прошлым летом центрфорварды были востребованы — Холанн, Левандовски, Нуньес, Ришарлисон, Габриэл Жезус и Исак находились в числе топ-трансферов.
В этом сезоне все иначе. Среди 20 самых дорогих трансферов лета есть только три центральных нападающих, причем один из них, Коло Муани, перешел из «Айнтрахта» в «ПСЖ» за пару часов до закрытия трансферного окна. Еще пара исключений — Кейн и Хейлунн, их действительно хотели купить «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». А вот такого мастера, как Лукаку, до конца августа никто не хотел брать — решился на это лишь Жозе Моуринью, уже работавший с бельгийцем.
Пока это не тенденция, а лишь констатация факта. Но, возможно, это не случайность, а следствие тактического сдвига последних лет — многие тренеры предпочитают фактурным центральным нападающим футболистов другого плана.
Мы еще зимой отмечали, что топ-игроки подозрительно часто стали бойкотировать тренировки, таким образом заставляя своих работодателей избавляться от них. Причем не всегда подобный метод приносил успех сразу — например, Софьян Амрабат и Мойзес Кайседо в январе публично демонстрировали намерение уйти из «Фиорентины» и «Брайтона» соответственно, но сменили клубы лишь летом. И тем не менее они пошли на повышение — один уехал в «Манчестер Юнайтед», а другой — в «Челси».
Летом другие известные футболисты пошли на крайние меры. Многолетний бомбардир «Фулхэма» Александар Митрович довольно долго отказывался тренироваться, потому что хотел отправиться на заработки в «Аль-Хиляль». Португалец Матеуш Нунеш, узнав об интересе «Манчестер Сити», тоже стал бастовать. Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани, чуть не забивший золотой гол на последних минутах финала ЧМ-2022, в августе захотел сменить «Айнтрахт» на «ПСЖ», о чем публично заявил немецкой редакции Sky.
Но всех обставил Жоау Феликс. Нападающий сборной Португалии вывел манипулирование клубами на новый уровень, когда в июле через знаменитого инсайдера Фабрицио Романо сделал простое заявление: «Я мечтаю перейти в «Барселону». Естественно, фанаты «Атлетико» после такого отвернулись от португальца, а тренерский штаб месяц мариновал его в запасе, пока «Барса» расчищала зарплатную ведомость.
В итоге для всех перечисленных игроков все разрешилось хорошо — они перебрались куда хотели. Но нормально ли, что такое отношение к собственным контрактным обязательствам становится обыденностью даже на самом высоком уровне? Если тенденция продолжится, то клубам нужно будет что-то делать.