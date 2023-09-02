Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех

1 сентября в Европе завершился регистрационный период. Чем он запомнится?

Мода на англичан

По британским соцсетям уже пару лет гуляет мем, в котором сравниваются цены на футболистов в зависимости от их национальности. Если верить шутке, то условный бразилец Жоау Филипе будет стоить 20 миллионов фунтов, сопоставимый по уровню и качествам итальянец Джорджо Филиппини — 30 миллионов, а аналогичный англичанин Джон Филлипс — все сто.

Конечно, это преувеличение, хотя игроки с Британских островов за последние годы действительно заметно выросли в цене: достаточно сказать, что 16 из 20 самых дорогих трансферов англичан в истории состоялись после 2019 года.

Мы привыкли к тому, что клубы АПЛ много тратят, но в это окно спрос на футболистов с паспортом Соединенного Королевства вырос и за рубежом. «Бавария» и «Реал» не пожалели 100 миллионов евро на Харри Кейна и Джуда Беллингема, а крупнейшая сумма лета была заплачена за опорника «Вест Хэма» Деклана Райса — «Арсенал» выложил 116,6 миллиона евро. На 11-е место попал еще один игрок сборной Англии — Мэйсон Маунт, сменивший «Челси» на «МЮ».

Новые клубы для Кейна, Месси и Неймара

Трансфер Кейна стоит выделить отдельно, потому что за немецкий суперклуб до него играли всего два англичанина. Но тут — особая история: один из сильнейших форвардов современности в Мюнхене получит реальный шанс завоевать первый трофей в карьере. Трудно вообразить трансфер, который был бы так же тепло встречен нейтральными болельщиками, ведь Кейна любят многие — не только за результативность, но и за корректное поведение.

Не менее громкий трансфер — переход Лионеля Месси в «Интер Майами». Footmercato сообщал, что «Аль-Хиляль» предлагал аргентинцу 1,2 миллиарда евро за два года, и в какой-то момент его переезд в Саудовскую Аравию казался неминуемым. Но Месси перебрался в клуб Дэвида Бекхэма и уже покоряет США.

Сменил команду и другой звездный ветеран — Неймару 31 год, и он мог бы еще поиграть за «ПСЖ», но соблазнился деньгами Саудовской Аравии. Можно сказать, что «Аль-Хиляль» купил его вместо Месси и Мбаппе, так как для них берегли 10-й номер, но в итоге он достался именно бразильцу. Неймар обошелся аравийскому клубу в 90 миллионов евро и стал крупнейшей покупкой в истории местной лиги, а заодно установил мировой рекорд: на протяжении всей карьеры за трансферы бразильца клубы в совокупности заплатили 400 миллионов евро. И, разумеется, он уже шестой год удерживает лидерство по отдельной сумме трансфера.

Аравийское сумасшествие

Переходы Месси и Кейна — это, конечно, интересно. Но очевидно, что годы спустя лето 2023 года будут прежде всего вспоминать по беспрецедентному ажиотажу в Саудовской Аравии.

В последние месяцы на Западе неоднократно сравнивали интерес азиатского королевства к футболу с Китаем и даже Россией, но суммы, фигурирующие в контрактах новичков Саудовской Про-лиги, рядом не стоят с этими странами. На Аравийском полуострове нет никаких рамок, ведь летом туда реально могли переехать Месси, Мбаппе и Салах, а список состоявшихся трансферов пестрит от фамилий игроков первой величины: Неймар, Марез, Бензема, Канте, Мане, Фирмино, Фабиньо, Хендерсон, Ляпорт, Брозович, Милинкович-Савич, Митрович, Кулибали и, конечно же, Малком теперь играют в одной лиге с Криштиану Роналду.

О масштабе массовой закупки аравийцев наглядно говорит таблица лиг, с наибольшим отрицательным трансферным балансом. Саудовская Аравия — на втором месте, хотя окно там закрывается только на следующей неделе.

Причины такого интереса кроются в государственной программе по привлечению внимания к своей стране. Правительство Саудовской Аравии хочет улучшить ее имидж, заманить к себе больше инвесторов и туристов, отсюда и безумные траты на самый популярный в мире вид спорта. Саудовская Аравия всерьез намерена принять у себя чемпионат мира 2030 года, так что эту закупку уместно расценивать еще и как рекламную кампанию. И да — летом-2023 все не ограничится, громкие покупки еще будут.

Боули продолжает транжирить

Еще один факт, подчеркивающий аномалию этого окна: на втором месте в списке главных клубов-транжир находится «Аль-Хиляль», а всего в топ-10 — сразу три клуба из Саудовской Аравии.

Усилим эффект и для примера возьмем «Аль-Ахли» — новичка Саудовской Про-лиги. До этого сезона за все время существования этот клуб потратил на трансферном рынке около 120 миллионов евро, а за одно лишь лето-2023 — 184 миллиона. «Аль-Хиляль», как вы понимаете, раньше тоже никогда не выкладывал 350 миллионов евро за пару месяцев.

А на первом месте все стабильно. В прошлом сезоне «Челси» установил сразу два мировых рекорда: никто раньше не расходовал 611 миллионов евро за два трансферных окна, а также 330 миллионов за зиму. Сейчас сбита еще одна планка: 464 миллиона евро — новая крупнейшая в истории сумма, потраченная каким-либо клубом за одно трансферное окно. Синие совершили сразу 11 покупок. Но еще больше игроков покинули «Стэмфорд Бридж».

Главные продавцы: и снова «Челси»

Среди клубов, больше всего заработавших на трансферах, ожидаешь увидеть португальцев или голландцев. Но в этом сезоне все иначе. Прославленные дельцы из «Бенфики», к примеру, вообще заработали лишь 20 миллионов евро, хотя через год эта сумма наверняка увеличится — Гонсалу Рамуш формально перешел в «ПСЖ» на правах аренды, но с опцией выкупа.

Прошлым летом в топ-6 по доходам от продаж попали «Аякс», «Манчестер Сити», «Бенфика», «Аталанта», «Брайтон», «Спортинг» и «Монако» — привычные лица. На этот раз в семерке оказались аж пять команд из Англии и четыре из АПЛ — лиги, которая традиционно за явным преимуществом обходит всех по расходам.

Увидеть «Челси» вверху этого списка особенно сюрреалистично, хотя все логично: в первой половине лета синие устроили массовую чистку состава (ушли Хаверц, Маунт, Ковачич и другие видные футболисты), а во второй в основном закупались. Другими словами, бухгалтерия «Челси» летом работала круглосуточно.

Спад интереса к форвардам, рост — к центральным хавбекам

Если анализировать список крупнейших покупок лета, то можно заметить, что в нем огромное число центральных полузащитников. Беллингем, Райс, Кайседо, Лавиа, Макаллистер, Собослаи, Эндо, Гравенберх, Маунт, Тонали, Нунеш, Угарте, Невеш, Милинкович-Савич, Мэддисон, Фабиньо, Амрабат — все эти топ-футболисты сменили клубную прописку этим летом. Кто-то из них — чистый опорник, кто-то склонен к атаке, но все они играют в середине поля.

Вы можете считать, что это подгон задачи под ответ, но раньше такого мощного акцента на середину поля не было. Во все времена самыми дорогостоящими и привлекательными футболистами считались нападающие, ведь именно они забивают мячи и чаще всего приносят победы. И даже прошлым летом центрфорварды были востребованы — Холанн, Левандовски, Нуньес, Ришарлисон, Габриэл Жезус и Исак находились в числе топ-трансферов.

В этом сезоне все иначе. Среди 20 самых дорогих трансферов лета есть только три центральных нападающих, причем один из них, Коло Муани, перешел из «Айнтрахта» в «ПСЖ» за пару часов до закрытия трансферного окна. Еще пара исключений — Кейн и Хейлунн, их действительно хотели купить «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». А вот такого мастера, как Лукаку, до конца августа никто не хотел брать — решился на это лишь Жозе Моуринью, уже работавший с бельгийцем.

Пока это не тенденция, а лишь констатация факта. Но, возможно, это не случайность, а следствие тактического сдвига последних лет — многие тренеры предпочитают фактурным центральным нападающим футболистов другого плана.

Форсирование трансферов становится нормой

Мы еще зимой отмечали, что топ-игроки подозрительно часто стали бойкотировать тренировки, таким образом заставляя своих работодателей избавляться от них. Причем не всегда подобный метод приносил успех сразу — например, Софьян Амрабат и Мойзес Кайседо в январе публично демонстрировали намерение уйти из «Фиорентины» и «Брайтона» соответственно, но сменили клубы лишь летом. И тем не менее они пошли на повышение — один уехал в «Манчестер Юнайтед», а другой — в «Челси».

Летом другие известные футболисты пошли на крайние меры. Многолетний бомбардир «Фулхэма» Александар Митрович довольно долго отказывался тренироваться, потому что хотел отправиться на заработки в «Аль-Хиляль». Португалец Матеуш Нунеш, узнав об интересе «Манчестер Сити», тоже стал бастовать. Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани, чуть не забивший золотой гол на последних минутах финала ЧМ-2022, в августе захотел сменить «Айнтрахт» на «ПСЖ», о чем публично заявил немецкой редакции Sky.

Но всех обставил Жоау Феликс. Нападающий сборной Португалии вывел манипулирование клубами на новый уровень, когда в июле через знаменитого инсайдера Фабрицио Романо сделал простое заявление: «Я мечтаю перейти в «Барселону». Естественно, фанаты «Атлетико» после такого отвернулись от португальца, а тренерский штаб месяц мариновал его в запасе, пока «Барса» расчищала зарплатную ведомость.

В итоге для всех перечисленных игроков все разрешилось хорошо — они перебрались куда хотели. Но нормально ли, что такое отношение к собственным контрактным обязательствам становится обыденностью даже на самом высоком уровне? Если тенденция продолжится, то клубам нужно будет что-то делать.