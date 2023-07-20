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Трансферы

Сегодня, 08:15

Клаудиньо договорился с «Фламенго», «Манчестер Сити» покупает Гвардиола, Феликс близок к переходу в «Барселону»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Клаудиньо согласовал контракт с «Фламенго»

26-летний бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо может перейти во «Фламенго» и уже согласовал с бразильским клубом личный контракт. Об этом сообщает издание Globo.

Бразильский клуб уже направил первое официальное предложение в «Зенит» о трансфере, но получил отказ. Переговоры между клубами продолжаются. Globo отмечает, что «Фламенго» предложил «Зениту» 15 миллионов евро отступных в рассрочку. Бразильский клуб настаивает на структуре выплат на 5 лет по 1,5 миллиона евро в год. «Зенит» пока этот вариант оплаты трансфера не устраивает.

Сам Клаудиньо хочет перейти во «Фламенго», сообщает издание. С этим связано то, что он уже согласовал с клубом все детали контракта. Футболист считает, что после ухода во «Фламенго» сможет получить вызов в сборную Бразилии.

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«Манчестер Сити» покупает Гвардиола у «Лейпцига»

21-летний хорватский защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол в шаге от перехода в «Манчестер Сити». По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы договорились об отступных, а сам игрок уже прошел первую часть медосмотра.

Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро — такую компенсацию требовал немецкий клуб. Ранее «Манчестер Сити» направлял предложение в 75 миллионов евро, но оно было отклонено.

Если сделка совершится, то продажа Гвардиола станет рекордной в истории «Лейпцига».

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Феликс отправится в аренду в «Барселону»

После интервью Жоау Феликса о том, что он с детства мечтает играть в «Барселоне», переход действительно стал возможен. По данным издания AS, «Атлетико» одобрил аренду игрока с «Барсу» с правом выкупа.

Сделка может быть согласована уже на этой неделе. Игрок настаивает на том, чтобы «Атлетико» отпустил его. По оценке Transfermarkt, цена 23-летнего португальца составляет 50 миллионов евро. В 2019-м году «Атлетико» покупал Феликса у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.

В июне сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш ищет для клиента клуб, который согласен купить его клиента за 100 миллионов евро. Годичная аренда оценивалась в 10 миллионов.

Во второй части прошлого сезона португалец уже выступал на правах аренды за «Челси», где в 16 матчах АПЛ забил 4 гола.

Обамеянг переходит в «Марсель»

«Челси» согласился бесплатно отпустить 34-летнего габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в «Марсель», хотя контракт игрока действовал до лета 2024 года.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что форвард подпишет с французским клубом соглашение до 2026 года. В четверг футболист пройдет медосмотр для трансфера и оформит переход.

Менди после двух лет без футбола перешел в «Лорьян»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди возобновляет карьеру. 29-летний француз после оправдательного решения суда по делу об изнасиловании и домогательствах возвращается в футбол.

Игрок подписал контракт с «Лорьяном», который выступает во французской лиге 1. Перешел он свободным агентом, так как его контракт с английским клубом истек.

В 2021-м году защитник был отстранен от футбола из-за судебных разбирательств. Менди заключили под стражу и освободили лишь в январе 2022-го, после чего он провел еще полгода под домашним арестом, пока летом 2023-го с него не сняли все обвинения.

Куадрадо стал новичком «Интера», отказавшись от Саудовской Аравии

Хуан Куадрадо стал игроком «Интера» после ухода из «Ювентуса» свободным агентом. 35-летний крайний защитник заключил с миланским клубом контракт на один сезон.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ради подписания соглашения с нерадзурри 35-летний колумбиец отклонил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 8 миллионов евро в год.

«У меня было много предложений, но Италия для меня второй дом. Моя семья очень привязана к этой стране, и была возможность остаться здесь и играть за большую команду с фантастической историей. Я выбрал «Интер», потому что мы все знаем, что они представляют на глобальном уровне», — заявил колумбиец после перехода. В новом клубе его оклад составит 2 миллиона евро в год без учета бонусов.

Жоау Феликс
Клаудиньо
Футбол
ФК Барселона
ФК Зенит
ФК Манчестер Сити
ФК Фламенго
Йошко Гвардиол
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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