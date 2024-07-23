Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Сорокин — в «Кайрате»

«Кайрат» подписал контракт с российским защитником Егором Сорокиным, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 28-летнего россиянина с казахстанской командой рассчитано до конца сезона-2024/25.

В РПЛ Сорокин выступал за «Рубин» и «Краснодар». Последним клубом футболиста был казахстанский «Елимай», куда он перешел в этом году. Сорокин провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Сперцяна не будет в «Лансе»?

«Краснодар» отклонил предложение «Ланса» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Footmercato. По сведениям источника, французский клуб отправил предложение «быкам», однако российский клуб решил не продавать футболиста этим летом.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В прошедшем сезоне 24-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал семь голевых передач.

Ваня Дркушич (справа). Фото Global Look Press

Куда поедет Дркушич?

Три европейских клуба интересуются словенским защитником «Сочи» Ваней Дркушичем: греческий ПАОК, израильский «Маккаби», а также испанская «Севилья». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сам 24-летний футболист склоняется к варианту с «Севильей», однако ни одно из поступивших предложений не устроило «Сочи».

Дркушич перешел в «Сочи» зимой 2022 года. В минувшем сезоне футболист сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил два мяча.

Беншимол — в «Акроне»

«Акрон» объявил о трансфере нападающего Жилсона Беншимола из «Эшторила». Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 800 тысяч евро плюс до 200 тысяч бонусами.

В прошлом сезоне Беншимол играл за «Бенфику Б» во втором португальском дивизионе, забил пять голов в 15 матчах.

Джапо — в Махачкале

«Динамо» Махачкала подпишет контракт с Яном Джапо, сообщает «РБ Спорт». По сведениям источника, 21-летний защитник уже прошел медосмотр. О трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне Джапо выступал за «Домжале» из чемпионата Словении. На его счету 33 матча, три мяча и три результативные передачи.

Такэфуса Кубо. Фото Global Look Press

«Ливерпуль» подпишет Кубо?

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Реал Сосьедад» Такэфусу Кубо, сообщает японское издание Sponichi.

Английский клуб предложил 65 миллионов евро за 23-летнего японца. Мерсисайдцы готовы подписать с футболистом контракт, по которому тот будет получать 15 миллионов евро в год.

Кубо выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 он забил семь голов и сделал пять результативных передач в 41 матче за команду.

Хейбьерг — в «Марселе»

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг перешел в «Марсель».

Французский клуб арендовал 28-летнего датчанина до конца сезона-2024/25 с правом выкупа. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма возможного трансфера футболиста может составить около 14 миллионов евро.

Хейбьерг выступал за «Тоттенхэм» с лета 2020 года. В прошедшем сезоне хавбек провел 39 матчей и не отличился результативными действиями.

Амаду Онана. Фото Global Look Press

Онана — в «Астон Вилле»

Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о переходе Амаду Онана. Ранее сообщалось, что сумма трансфера полузащитника «Эвертона» составит 50 миллионов фунтов.

Онана выступал за «Эвертон» с 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами.

Доннарумма не перейдет в «Ман Сити»

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма не входит в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо. Ранее сообщалось, что «горожане» ведут переговоры с 25-летним голкипером.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. В минувшем сезоне голкипер провел 42 матча, 16 раз сыграл на ноль.

«Комо» подпишет Варана

Защитник Рафаэль Варан перейдет в «Комо», сообщает Фабрицио Романо. 31-летний француз подпишет контракт с итальянским клубом до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист забил один гол в 32 матчах во всех турнирах.

Хамес вернется в «Порту»?

Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес ведет переговоры о возвращении в «Порту», сообщает португальский журналист Педру Алмейда.

По данным источника, стороны достигли соглашения и обсуждают финальные детали сделки. Ранее сообщалось, что 33-летний колумбиец расторгнет договор с «Сан-Паулу».

Родригес перешел в бразильский клуб в июле 2023 года. На его счету два гола и четыре результативные передачи в 22 матчах.

Джейдон Санчо. Фото Global Look Press

Санчо интересен «ПСЖ»

«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Джейдона Санчо. Об этом сообщает Footmercato.

По сведениям источника, игрок согласился перейти в парижский клуб, ему понравился предложенный проект.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в аренде в дортмундской «Боруссии». В 21 матче англичанин забил три гола и сделал три результативные передачи.